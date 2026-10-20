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Pre nekoliko dana predstavljena je nacionalna platforma koja omogućava poređenje cena više od 11.000 proizvoda u 39 trgovinskih lanaca.

- Građani mogu da dobiju direktnu informaciju gde je najpovoljnija kupovina, mogu mnogo bolje da se informišu, a sigurno je da će uticati i na to da naše tržište bude transparentnije, da trgovci budu konkurentniji - kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Od poređenja cena u trgovinskim lancima i elektronskog bolovanja do prijave novorođenčadi bez odlaska na šalter, digitalne usluge sve više pojednostavljuju svakodnevne obaveze građana Srbije.

Foto: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović kaže da je sledeći korak u razvoju eUprave šira primena veštačke inteligencije, za šta su važni i novi superkompjuterski kapaciteti.

Gostujući u Jutarnjem dnevniku Jovanović je istakao da nacionalna platforma za poređenje cena, koja obuhvata više od 11.000 proizvoda u 39 trgovinskih lanaca, građanima omogućava da lakše pronađu najpovoljnije proizvode i prate promene cena.

Na platformi mogu da provere da li je neki proizvod na sniženju, da li mu je cena porasla, kao i da upoređuju cene iz dana u dan i sa cenama prvog dana u mesecu, počev od 1. septembra ove godine.

- Ova platforma je značajna, verujem, za građane, jer građani mogu da dobiju direktnu informaciju gde je najpovoljnija kupovina, mogu mnogo bolje da se informišu, a sigurno je da će uticati i na to da naše tržište bude transparentnije, da trgovci budu konkurentniji - rekao je Jovanović.

Posebno je ukazao na mogućnost poređenja cena proizvoda sa bar-kodom koji počinje brojevima 860, što omogućava građanima da uporede cene domaćih proizvoda u različitim trgovinskim lancima i odaberu najpovoljniju potrošačku korpu.

E-bolovanje koristi više od 60.000 poslodavaca

Sistem e-bolovanja, koji je za poslodavce počeo da funkcioniše 1. januara ove godine, omogućio je elektronsku razmenu dokumentacije i ukinuo potrebu da zaposleni nose papirne doznake od izabranog lekara do poslodavca.

Jovanović je naveo da je od početka godine evidentirano više od 1.120.000 elektronskih bolovanja, dok više od 60.000 poslodavaca koristi sistem za praćenje i evidentiranje odsustva zaposlenih.

Kompletna komunikacija sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje takođe je digitalizovana, pa se gotovo 200.000 različitih dokumenata, koje su poslodavci ranije dostavljali u papirnom obliku, sada šalje elektronski.

Od 1. januara naredne godine, u skladu sa zakonom, u sistem bi trebalo da se uključe i preduzetnici koji zapošljavaju druge osobe.

Tri miliona građana koristi eUpravu

Više od pola miliona novorođenčadi prijavljeno je preko sistema "Bebo, dobro došla na svet", koji roditeljima omogućava da bez odlaska na više šaltera završe postupke poput upisa deteta u matičnu knjigu rođenih, prijave prebivališta i podnošenja zahteva za zdravstvenu karticu i roditeljski dodatak.

pregled cenovnika trgovaca Mihailo Jovanović Foto: Kurir

Jovanović je podsetio da se ove godine navršava deset godina intenzivnog razvoja elektronske uprave, čiji je cilj da javne usluge budu efikasnije i dostupnije građanima.

- Nastavljamo tim putem, i ono što je glavni trend, to je primena veštačke inteligencije na portalu elektronske uprave. Dakle, želimo još više da olakšamo građanima i pojednostavimo korišćenje ovih elektronskih usluga - rekao je Jovanović.

Prema njegovim rečima, usluge portala eUprava trenutno koristi oko tri miliona građana.

Treći superkompjuter stiže iz Francuske

Srbija trenutno ima dva superkompjutera - jedan iz 2021. godine i drugi koji je instaliran ove godine, dok se do kraja godine očekuje isporuka trećeg, iz Francuske.

- Veoma je važno što smo na vreme ušli u tu trku primene veštačke inteligencije. Bez superkompjutera i velikih računara o kojima govorimo, nema primene veštačke inteligencije u Srbiji - naveo je Jovanović.

Dodao je da se IT sektor sve više okreće novim tehnologijama i da je interesovanje za kapacitete superkompjutera i grafičkih kartica veliko.

Primena ovih tehnologija biće predstavljena i na izložbi Ekspo naredne godine, kada bi na novom superkompjuteru trebalo da budu pokrenute brojne aplikacije koje će pokazati mogućnosti veštačke inteligencije.