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Unapređena nacionalna platforma koja građanima omogućava praćenje dnevnih cena u trgovinskim lancima širom zemlje danas je zvanično predstavljena u Vladi Srbije. Ovaj inovativni digitalni alat rezultat je uspešne saradnje Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine i Kancelarije za IT i eUpravu.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u tehničkom mandatu, Jagoda Lazarević, istakla je da je ovo naprednija verzija platforme koja je pokrenuta prošlog decembra, a čiji je glavni cilj daleko bolja informisanost potrošača i transparentnost koja će olakšati donošenje odluka o kupovini.

pregled cenovnika trgovaca Jagoda Lazarević Foto: Kurir

- U međuvremenu smo usvojili tri važna zakona, uključujući novi Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o trgovačkim praksama. Kroz njih smo dali osnovu da se trajno i dugoročno reše anomalije prisutne na tržištu. Trgovci na malo sada imaju obavezu da na dnevnom nivou dostavljaju svoje cenovnike, a od druge polovine novembra očekujemo i prve inspekcijske kontrole - izjavila je ministarka Lazarević.

Veći obuhvat proizvoda i marketi kao na dlanu

Platforma sada nudi znatno širi uvid u kretanje cena. Broj kategorija praćenih proizvoda povećan je sa 23 na 25 (dodati su alkohol i hrana za kućne ljubimce). Obavezom je obuhvaćen 41 trgovinski lanac - cene za njih 39 su već dostupne na portalu, dok se integracija preostala dva očekuje narednih dana. Ovi lanci zajedno pokrivaju više od 4.000 prodajnih objekata širom Srbije.

pregled cenovnika trgovaca Jagoda Lazarević Foto: Kurir

Poseban kuriozitet za potrošače je jednostavna opcija upoređivanja. Više od 11.750 proizvoda koji nose domaći, srpski bar-kod (počinje brojevima 860) dostupno je za brzu pretragu. Građani tako mogu jasno da vide drastične razlike u cenama za potpuno isti proizvod u različitim marketima i time isplaniraju najpovoljniju kupovinu. Platforma nema komercijalni karakter i garantuje potpuno objektivan uvid u stanje na rafovima, bez favorizovanja ijednog lanca.

Kako je najavila ministarka Lazarević, u naredna tri do četiri meseca planira se završetak "Nacionalnog šifrarnika proizvoda", koji će omogućiti poređenje ogromnog broja artikala iz uvoza. Takođe, u planu je uvođenje interaktivne mape i naprednih alata koji će koristiti veštačku inteligenciju u službi potrošača.

Srbija druga u Evropi po kvalitetu podataka

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Mihailo Jovanović, objasnio je da je sistem dostupan svima na sajtu resornog ministarstva (must.gov.rs) i na Nacionalnom portalu otvorenih podataka (opendata.gov.rs).

pregled cenovnika trgovaca Mihailo Jovanović Foto: Kurir

- Građani jednostavno, uz par klikova, mogu da vide kategoriju, naziv proizvoda, njegov bar-kod i ono najbitnije - status cene (da li je redovna ili na sniženju). Mogu da prate dnevne promene, da li je nešto poskupelo ili pojeftinilo, i da to uporede sa cenama od prvog dana u mesecu. Koliko je ovo veliki sistem najbolje govori podatak da se u ovom trenutku na portalu nalazi 1.226.760 različitih proizvoda - naglasio je Jovanović.

On je istakao i da je Srbija, zahvaljujući ovom rešenju, ostvarila ogroman međunarodni uspeh.

pregled cenovnika trgovaca Jagoda Lazarević Mihailo Jovanović Foto: Kurir

- Kada je reč o evropskom parametru koji ocenjuje kvalitet metapodataka portala otvorenih podataka, trenutno se nalazimo na visokom 8. mestu u Evropi. Ako računamo samo državne portale, Srbija je na fantastičnom 2. mestu, odmah iza Italije - zaključio je Jovanović, uz poruku građanima i privredi da im je na raspolaganju moćan digitalni alat za efikasnu kontrolu cena na tržištu.