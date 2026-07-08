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Na tržištu Srbije povlači se električna ubodna testera Villager AGM JS450, nakon što je utvrđeno da predstavlja ozbiljan rizik od povreda korisnika, objavljeno je u sistemu NEPRO.

Reč je o električnoj ubodnoj testeri proizvođača Villager, robne marke AGM, model JS450, sa serijskim brojem 3120240073 i bar kodom 8605032621067, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Postoji rizik od ozbiljnih povreda

Kako se navodi u obaveštenju, proizvod nema odgovarajuću zaštitu ispred sečiva.

Zbog nedostatka zaštitnog štitnika, tokom rada prsti ili šaka korisnika mogu doći u direktan kontakt sa pokretnim sečivom, što može izazvati ozbiljne povrede.

Naloženo povlačenje i opoziv od potrošača

Nadležni organi naložili su više mera kako bi se sprečila dalja upotreba ovog proizvoda:

zabranu nuđenja, izlaganja i isporučivanja proizvoda na tržištu,

povlačenje testere iz prodaje,

opoziv proizvoda od potrošača,

uništenje proizvoda.

Potrošačima koji poseduju ovu električnu ubodnu testeru savetuje se da je odmah prestanu koristiti i obrate se prodavcu ili uvozniku radi dobijanja informacija o postupku opoziva.