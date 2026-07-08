Hitno se povlači ovaj proizvod sa tržišta Srbije: Odmah prestanite da ga koristite, može da izazove ozbiljne povrede
Na tržištu Srbije povlači se električna ubodna testera Villager AGM JS450, nakon što je utvrđeno da predstavlja ozbiljan rizik od povreda korisnika, objavljeno je u sistemu NEPRO.
Reč je o električnoj ubodnoj testeri proizvođača Villager, robne marke AGM, model JS450, sa serijskim brojem 3120240073 i bar kodom 8605032621067, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.
Postoji rizik od ozbiljnih povreda
Kako se navodi u obaveštenju, proizvod nema odgovarajuću zaštitu ispred sečiva.
Zbog nedostatka zaštitnog štitnika, tokom rada prsti ili šaka korisnika mogu doći u direktan kontakt sa pokretnim sečivom, što može izazvati ozbiljne povrede.
Naloženo povlačenje i opoziv od potrošača
Nadležni organi naložili su više mera kako bi se sprečila dalja upotreba ovog proizvoda:
- zabranu nuđenja, izlaganja i isporučivanja proizvoda na tržištu,
- povlačenje testere iz prodaje,
- opoziv proizvoda od potrošača,
- uništenje proizvoda.
Potrošačima koji poseduju ovu električnu ubodnu testeru savetuje se da je odmah prestanu koristiti i obrate se prodavcu ili uvozniku radi dobijanja informacija o postupku opoziva.
Biznis Kurir