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Na nacionalnom sistemu za obaveštavanje o nebezbednim proizvodima NEPRO objavljeno je upozorenje o povlačenju ručne električne kružne testere CIRCULAR SAW, model MT 5806B, zbog ozbiljnih bezbednosnih nedostataka koji mogu dovesti do strujnog udara, pregrevanja, opekotina i mehaničkih povreda korisnika.

U pitanju je ručna električna kružna testera prečnika 185 milimetara (7-1/4 inča), koja je pakovana u kartonsku kutiju.

Koji je rizik?

Kako je navedeno u obaveštenju o povlačenju proizvoda, proizvod ne sadrži ključne tehničke podatke koji su neophodni za bezbednu upotrebu. Nedostaju informacije o:

nominalnoj ulaznoj snazi,

nominalnom naponu,

nominalnoj frekvenciji,

brzini obrtaja bez opterećenja,

stepenu zaštite od prodora vode.

Pored toga, uz proizvod nije priloženo ni uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku.

Zbog ovih nedostataka postoji mogućnost da tokom korišćenja dođe do električnog udara usled pregrevanja uređaja, ali i do mehaničkih povreda i opekotina.

Proizvod se povlači sa tržišta

Nadležni organi naložili su sprovođenje više mera kako bi se sprečila dalja prodaja i upotreba ovog proizvoda.

Mere obuhvataju:

povlačenje proizvoda sa tržišta,

zabranu nuđenja, izlaganja, isporučivanja i stavljanja proizvoda na raspolaganje potrošačima,

uništenje proizvoda.

Ukoliko posedujete kružnu testeru CIRCULAR SAW MT 5806B, preporučuje se da je ne koristite dok ne proverite da li je obuhvaćena ovim upozorenjem i da se obratite prodavcu radi daljih informacija.