Bel Mondo – adresa koja postavlja novi standard stanovanja na Novom Beogradu
U srcu Novog Beograda nastaje Bel Mondo – savremeni stambeni kompleks koji objedinjuje modernu arhitekturu, vrhunski kvalitet gradnje i pažljivo osmišljen koncept života. Ono što Bel Mondo danas izdvaja na tržištu jeste to što nije samo ideja na papiru ili vizualizacija na ekranu – to je projekat koji možete da obiđete i doživite uživo.
Iza projekta Bel Mondo stoji međunarodna developersko-građevinska kompanija PSP-Farman Holding, sa više od 30 godina iskustva u realizaciji stambenih, poslovnih i infrastrukturnih objekata. Dugogodišnje iskustvo, stabilnost i posvećenost kvalitetu predstavljaju temelj poverenja koje kupci imaju u Bel Mondo.
Bel Mondo je u završnoj fazi realizacije, a useljenje prve faze je u toku. Upravo zato kupci danas imaju priliku da se lično uvere u kvalitet gradnje, završne materijale i standard koji će činiti njihov budući dom.
Obilaskom lokacije i prodajnog salona budući vlasnici mogu da steknu realan utisak o arhitekturi, funkcionalnim rasporedima stanova, kvalitetu završne obrade i pažnji posvećenoj svakom detalju.
Bel Mondo nije samo stambeni kompleks. To je pažljivo planirana zajednica koja odgovara savremenom načinu života. Arhitektura, uređeni zajednički prostori, privatnost, kvalitetni materijali i odlična povezanost sa svim sadržajima Novog Beograda čine ovaj projekat izborom za one koji traže dugoročnu vrednost – bilo da kupuju svoj novi dom ili sigurnu investiciju.
Svaki segment projekta razvijan je sa ciljem da budućim stanarima pruži visok nivo komfora, funkcionalnosti i kvaliteta života, zbog čega se Bel Mondo već danas prepoznaje kao jedna od najpoželjnijih novih adresa na Novom Beogradu.
Vrednost Bel Monda najbolje se može razumeti kroz lično iskustvo.
Ne kupujte obećanje. Posetite Bel Mondo i uverite se u kvalitet.
Više informacija dostupno je na sajtu www.belmondo.rs, kao i u prodajnom salonu u West 65 Mall-u, na adresi Omladinskih brigada 86, Beograd, koji je otvoren svakog dana od 10 do 22 časa.
Za dodatne informacije i zakazivanje obilaska pozovite 069 077 7757.
Bel Mondo. Više od stanovanja. Vaš način života.
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