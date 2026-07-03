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U srcu Novog Beograda nastaje Bel Mondo – savremeni stambeni kompleks koji objedinjuje modernu arhitekturu, vrhunski kvalitet gradnje i pažljivo osmišljen koncept života. Ono što Bel Mondo danas izdvaja na tržištu jeste to što nije samo ideja na papiru ili vizualizacija na ekranu – to je projekat koji možete da obiđete i doživite uživo.

Foto: Promo

Iza projekta Bel Mondo stoji međunarodna developersko-građevinska kompanija PSP-Farman Holding, sa više od 30 godina iskustva u realizaciji stambenih, poslovnih i infrastrukturnih objekata. Dugogodišnje iskustvo, stabilnost i posvećenost kvalitetu predstavljaju temelj poverenja koje kupci imaju u Bel Mondo.

Foto: Promo

Bel Mondo je u završnoj fazi realizacije, a useljenje prve faze je u toku. Upravo zato kupci danas imaju priliku da se lično uvere u kvalitet gradnje, završne materijale i standard koji će činiti njihov budući dom.

Foto: Promo

Obilaskom lokacije i prodajnog salona budući vlasnici mogu da steknu realan utisak o arhitekturi, funkcionalnim rasporedima stanova, kvalitetu završne obrade i pažnji posvećenoj svakom detalju.

Bel Mondo nije samo stambeni kompleks. To je pažljivo planirana zajednica koja odgovara savremenom načinu života. Arhitektura, uređeni zajednički prostori, privatnost, kvalitetni materijali i odlična povezanost sa svim sadržajima Novog Beograda čine ovaj projekat izborom za one koji traže dugoročnu vrednost – bilo da kupuju svoj novi dom ili sigurnu investiciju.

Foto: Promo

Svaki segment projekta razvijan je sa ciljem da budućim stanarima pruži visok nivo komfora, funkcionalnosti i kvaliteta života, zbog čega se Bel Mondo već danas prepoznaje kao jedna od najpoželjnijih novih adresa na Novom Beogradu.

Foto: Promo

Vrednost Bel Monda najbolje se može razumeti kroz lično iskustvo.

Ne kupujte obećanje. Posetite Bel Mondo i uverite se u kvalitet.

Više informacija dostupno je na sajtu www.belmondo.rs, kao i u prodajnom salonu u West 65 Mall-u, na adresi Omladinskih brigada 86, Beograd, koji je otvoren svakog dana od 10 do 22 časa.

Za dodatne informacije i zakazivanje obilaska pozovite 069 077 7757.

Bel Mondo. Više od stanovanja. Vaš način života.