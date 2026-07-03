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Ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, koji će omogućiti realizaciju daljih operativnih koraka nastupa ove zemlje kao zvaničnog učesnika, potpisan je danas u Beogradu.

Ugovor su u Ekspo 2027 Plejgraundu na Beogradskom sajmu potpisali ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo 2027 Danilo Jerinić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i komesar sekcije te zemlje za Ekspo 2027 Staša Košarac.

Lazarević je nakon potpisivanja ugovora izjavila da će prisustvo Bosne i Hercegovine dodatno potvrditi regionalni karakter ove manifestacije i doprineti jačanju ekonomske saradnje u regionu.

Ona je istakla da je BiH jedan od ključnih ekonomskih partnera Srbije i da će na Ekspu 2027 imati nacionalni paviljon na atraktivnoj lokaciji, gde će predstaviti svoje privredne, turističke i kulturne potencijale.

- Ekspo nije samo srpski projekat, već regionalni projekat. Očekujemo oko četiri miliona posetilaca i uverena sam da će koristi od ove manifestacije imati ne samo građani Srbije, već i čitavog regiona, to svakako treba maksimalno iskoristiti - rekla je Lazarević.

Prema njenim rečima, Specijalizovana izložba Ekspo 2027 predstavljaće važnu priliku za unapređenje poslovne saradnje i povezivanje kompanija iz regiona sa partnerima iz celog sveta.

Ministarka je podsetila da je do sada učešće na izložbi potvrdilo 140 država, ocenivši da je reč o jednom od najznačajnijih međunarodnih događaja koji će naredne godine biti održan ne samo na Balkanu, već i šire.

Lazarević je naglasila da je uverena da će Srbija zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, kao i Republikom Srpskom, kroz učešće na Ekspu 2027 predstaviti svoje potencijale i dodatno unaprediti regionalnu saradnju.

Foto: Siniša Pašalić

- Želimo da pokažemo da Ekspo može da povezuje ljude i donese dobrobit svima, pre svega ekonomsku, jer kvalitetniji život otvara prostor za bolju saradnju i sigurniju budućnost - rekla je ministarka.

Direktor kompanije Ekspo 2027 Danilo Jerinić izjavio je da je učešće Bosne i Hercegovine na Specijalizovanoj izložbi od velikog značaja, jer ovaj događaj predstavlja priliku da se, osim Srbije, svetu predstavi i potencijal čitavog regiona.

- Za nas je posebno važno što će BiH biti deo našeg Ekspa, jer verujemo da je ova izložba prilika ne samo da svetu predstavimo Srbiju, već da pokažemo snagu i potencijal čitavog regiona - rekao je Jerinić.

On je dodao da Bosna i Hercegovina treba da iskoristi pripreme za Ekspo 2027 kako bi dodatno promovisala svoje turističke potencijale, imajući u vidu veliki broj međunarodnih posetilaca koji će boraviti u Beogradu i Srbiji.

- To će biti prilika da deo tih posetilaca upozna i turističke atrakcije BiH, što može doprineti jačanju turističke saradnje i većoj vidljivosti zemlje na međunarodnoj sceni - naglasio je on.

Prema njegovim rečima, Ekspo 2027 predstavlja i značajnu razvojnu šansu za privredu Bosne i Hercegovine.

- Posebno me raduje veliki broj volontera koji se prijavljuju iz BiH. Pozivam mlade ljude da nastave da se prijavljuju, ovde ih čekamo raširenih ruku - poručio je Jerinić.

On je dodao da će tim Ekspa 2027 Beograd biti pouzdan partner Bosni i Hercegovini tokom celokupnog procesa pripreme za učešće na izložbi.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i komesar te zemlje za Ekspo 2027 Staša Košarac rekao je da danas potpisani ugovor predstavlja značajnu priliku za unapređenje regionalne saradnje i jačanje ekonomskih veza sa Srbijom.

Foto: Printscreen

On je zahvalio državnom rukovodstvu Srbije, a posebno predsedniku Aleksandru Vučiću, na pozivu Bosni i Hercegovini da učestvuje na Ekspu 2027, istakavši da organizacija ove međunarodne manifestacije potvrđuje kapacitete Srbije da bude domaćin velikih svetskih događaja.

- Time se potvrđuje ispravnost politike predsednika Vučića da se Srbija eksponira ne samo kao regionalni lider, već kao zemlja koja ima mogućnost da bude domaćin velikom broju država i da povezuje različitosti - rekao je Košarac.

On je ocenio da će prisustvo oko 140 zemalja i očekivanih četiri miliona posetilaca predstavljati značajnu razvojnu šansu i za Bosnu i Hercegovinu.

- To je dobra prilika i za RS i za Federaciju BiH da, kao susedi Srbije, ostvare dodatno povezivanje i kvalitetnu participaciju na Ekspu Beograd 2027. Verujem da će tu priliku znati da iskoriste - rekao je Košarac.

Prema njegovim rečima, geografska blizina Republike Srpske omogućava dodatnu promociju njenih turističkih i privrednih potencijala tokom trajanja izložbe.

Košarac je dodao da je Srbija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera Bosne i Hercegovine i da postoji zajednički interes za dalje unapređenje privredne saradnje.

Smatra i da je potrebno razvijati dobre međusobne odnose i realizovati zajedničke projekte od interesa za građane i privredu.

Učešće na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu do sada je zvanično potvrdilo 140 međunarodnih učesnika, saopštilo je ranije preduzeće Ekspo.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a tokom njenog 93-dnevnog trajanja očekuje se više od četiri miliona poseta.

Tema izložbe je "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".