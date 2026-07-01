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Oko 50.000 volontera u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama dočekuje navijače, usmerava posetioce, pomaže medijima, podržava logistiku i brine o tome da najveći fudbalski događaj na svetu ima ritam, red i ljudsku toplinu. Sledeće godine, sličnu ulogu u Beogradu imaće 20.000 Ekspo Plejmejkera, ljudi koji će tokom Ekspa 2027 biti prvi osmeh, prva informacija i prva slika Srbije koju će poneti gosti iz celog sveta.

Nevidljivi heroji velikih događaja

Šta je zajedničko Olimpijskim igrama, Svetskom prvenstvu u fudbalu i svetskim i specijalizovanim izložbama? Velike scene, milioni posetilaca, snažne emocije i trenuci koji se pamte generacijama. Ali iza svakog takvog događaja stoje ljudi koji se najčešće ne vide u prvom planu, a bez kojih nijedan veliki međunarodni događaj ne bi mogao da ima ono što publika najbolje pamti: osećaj da je dobrodošla.

Upravo zato je program Ekspo Plejmejkers (Expo Playmakers) jedan od najvažnijih programa Ekspa 2027 Beograd. Reč je o jednom od najvećih volonterskih programa ikada organizovanih u ovom delu Evrope, koji će okupiti čak 20.000 Ekspo Plejmejkera iz Srbije i inostranstva.

Oni će biti ljudi koji:

Dočekuju goste i usmeravaju posetioce,

Pružaju informacije i pomažu u organizaciji programa,

Podržavaju rad paviljona, medijskih aktivnosti, logistike i brojnih drugih segmenata izložbe.

Dok će posetioci pamtiti paviljone, programe i susrete, Ekspo Plejmejkeri biće oni koji će Ekspu 2027 dati njegovo najvažnije lice – ljudsko lice.

Prilika za sve: Ko može da se prijavi?

Ekspo Plejmejkers je program koji promoviše kulturu volontiranja kao vrednost savremenog društva i podstiče aktivno učešće građana u projektima od javnog značaja. Kroz društveno odgovoran volonterski angažman, Ekspo Plejmejkeri će svojim znanjem, vremenom, energijom i posvećenošću doprineti organizaciji jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja koji je Srbija ikada organizovala.

Program je namenjen:

Komunikatorima, organizatorima i kreativcima,

Digitalnim entuzijastima, studentima i mladim profesionalcima,

Svima koji žele da budu deo velikog tima koji će predstavljati Srbiju pred milionima posetilaca.

Prethodno iskustvo nije presudno. Važne su motivacija, odgovornost, spremnost za timski rad i želja da se bude deo događaja koji će Beograd i Srbiju staviti u centar svetske pažnje. Svako volontersko mesto imaće svoju ulogu u iskustvu koje će posetioci poneti iz Beograda.

Volontiranje u multikulturalnom okruženju

Posebnu vrednost programa predstavlja volontiranje u multikulturalnom okruženju. Tokom 93 dana trajanja izložbe, Ekspo 2027 okupiće učesnike i posetioce iz celog sveta. Za Ekspo Plejmejkere to će biti prilika da svakodnevno sarađuju sa ljudima različitih kultura, razmenjuju znanja, iskustva i ideje, razvijaju interkulturalne veštine i postanu deo globalne mreže saradnje.

Ambasadori programa, olimpijska osvajačica medalje Tijana Bogdanović i proslavljeni vaterpolista Milan Glušac, ističu da su upravo volonteri ljudi koji velikim međunarodnim događajima daju toplinu, ritam i prepoznatljivu energiju. Publika pamti spektakl, arhitekturu, programe i velike trenutke, ali najčešće u sećanju ostaju ljudi koji su ih dočekali, usmerili, pomogli im i učinili da se osećaju dobrodošlo.

Sledeće godine, tu ulogu imaće Ekspo Plejmejkeri. Oni će biti ljudi koji će gostima iz sveta pokazati kako Srbija dočekuje, organizuje, pomaže i predstavlja sebe. Zato ovaj program prevazilazi klasično volontiranje. On je prilika da 20.000 ljudi bude deo projekta od javnog značaja, ličnog iskustva koje se pamti i događaja koji će ostaviti trajan trag Beogradu, Srbiji i svim njenim građanima.

Kako da postanete deo tima?

Prijave: Volonterska platforma dostupna je na adresi https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/, kao i preko zvaničnog sajta i društvenih mreža Ekspo 2027.

Uslovi: Prijave su otvorene za sve zainteresovane punoletne građane iz Srbije i inostranstva, kao i za one koji će do 15. aprila 2027. godine imati navršenih 18 godina.

Kontakt: Za dodatne informacije dostupan je kontakt centar Ekspa 2027 Beograd na broj 011 2027 555.