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Montažno-demontažni objekti, njih 29, kako je naveo za Newsmax Balkan, biće raspoređeni širom Srbije prema potrebama opština.

- Koristiće se za fiskulturne sale, škole i druge javne sadržaje, a Ministarstvo za lokalnu samoupravu već priprema analizu potreba - istakao je Čučković.

Ono što posebno privlači pažnju je Čučkovićeva najava nove kulturne namene pojedinih beogradskih objekata, pre svega Hale 1 Beogradskog sajma. Ova hala, kako je istakao, biće prenamenjena za Beogradsku filharmoniju, operu i kabare.

Podsetimo, pre oko dve i po godine ministar finansija Siniša Mali objavio je prve rendere i prvu informaciju o tome da je plan da posle selidbe Beogradskog sajma sa sadašnje lokacije, Hala 1 kao kulturno dobro bude iskorišćena i rekonstruisana za potrebe beogradske opere sa nekoliko scena u okviru nje. Očekivano, ubrzo posle te najave otvoreno je pitanje koliko je ovaj sajamski objekat pogodan za te namene.

Ipak, do sada u javnosti se nije pominjalo da je plan da tu u budućnosti bude i scena namenjena Beogradskoj filharmoniji.

Što se tiče trajnog prostora za Beogradsku filharmoniju, godinama se kao stalni prostor za nju pominje nova nacionalna koncertna dvorana na Novom Beogradu, za koju je početkom ove godine izdata građevinska dozvola. Na konkursu za taj objekat pre četiri godine pobedio je studio Amanda Levete Architects (AL_A) iz Londona.