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Ministarka zaštite životne sredine, Sara Pavkov, i direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd, Danilo Jerinić, potpisali su danas Memorandum o razumevanju kojim je uspostavljen okvir za zajedničku pripremu i realizaciju Svetskog dana zaštite životne sredine 2027. godine u okviru programa specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Republika Srbija je zvanično izabrana za domaćina obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine 2027. godine, koji će biti održan od 2. do 8. juna 2027. godine, sa centralnom ceremonijom 5. juna, u okviru programa specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Time će Srbija prvi put obeležiti ovaj značajan međunarodni datum kao zemlja domaćin, povezujući jednu od najvažnijih globalnih manifestacija posvećenih zaštiti životne sredine sa najvećim međunarodnim događajem koji će biti održan u našoj zemlji.

Potpisivanjem Memoranduma, Ministarstvo zaštite životne sredine i kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd, potvrđuju zajedničku posvećenost tome da specijalizovana izložba Ekspo 2027 bude platforma za promociju održivog razvoja, zaštite prirode i odgovornog odnosa prema životnoj sredini, kroz realizaciju zajedničkih programa, edukativnih aktivnosti i ekoloških inicijativa širom Srbije.

Saradnja ima i snažnu simboličku dimenziju. Dok će specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd okupiti svet oko tema budućnosti i održivog razvoja, broj 27 za Ministarstvo zaštite životne sredine istovremeno predstavlja i Poglavlje 27 evropske agende zaštite životne sredine, čime partnerstvo dobija dodatni značaj.

Ministarka zaštite životne sredine, Sara Pavkov, istakla je da je Srbija prva zemlja u ovom delu Evrope koja je dobila poverenje da bude domaćin Svetskog dana zaštite životne sredine, ocenivši da je reč o priznanju koje potvrđuje međunarodni ugled zemlje i otvara priliku da se tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd globalna pažnja usmeri ka temama zaštite životne sredine i održivog razvoja.

„Činjenica da će Srbija iste godine biti domaćin Svetskog dana zaštite životne sredine i specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd predstavlja veliko priznanje našoj zemlji i potvrdu njenog međunarodnog ugleda. Želimo da tokom tematske nedelje od 2. do 8. juna organizujemo brojne konferencije, panele, izložbe i radionice i da zajedno sa više od 140 potvrđenih međunarodnih učesnica pokažemo da zaštita životne sredine predstavlja jedan od ključnih prioriteta održivog razvoja“, rekla je Pavkov.

Direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd, Danilo Jerinić, naglasio je da će održivost biti integrisana u sve segmente pripreme i organizacije specijalizovane izložbe, kroz odgovorno upravljanje resursima, racionalno korišćenje energije i vode, smanjenje otpada i primenu principa cirkularne ekonomije, uz poseban fokus na trajno nasleđe koje će izložba ostaviti građanima Srbije.

„Želimo da milioni posetilaca iz celog sveta ne samo čuju poruke o održivosti, već da ih vide i dožive u praksi. Posebno nam je važno nasleđe koje ostaje nakon Ekspa, da pokažemo da veliki međunarodni događaji mogu biti organizovani odgovorno i sa dugoročnim pozitivnim uticajem na društvo“, rekao je Jerinić.

Saradnja Ministarstva zaštite životne sredine i kompanije Ekspo 2027 obuhvatiće stručnu, programsku, organizacionu i logističku podršku u pripremi Svetskog dana zaštite životne sredine 2027, kao i zajedničke aktivnosti usmerene na promociju zaštite životne sredine i održivog razvoja tokom priprema i održavanja Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, uz učešće 140 potvrđenih međunarodnih učesnica, što je čini najvećim globalnim događajem koji je Srbija ikada organizovala.