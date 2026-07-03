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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je veterinarska inspekcija u periodu od 1. januara 2025. do 29. juna 2026. godine sprovela 215 kontrola na području opština Tutin, Novi Pazar i Sjenica, tokom kojih su utvrđene nepravilnosti u više objekata koji se bave prometom i preradom hrane.

Više o rezultatima inspekcijskog nadzora, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Dejana Đurković - novinar Kurira.

- Veterinarska inspekcija je tokom pojačanih kontrola u Tutinu, Novom Pazaru i Sjenici povukla iz prometa gotovo šest tona mesa i proizvoda od mesa zbog nepravilnosti u sledljivosti i deklarisanju, saopšteno je nakon sprovedenih nadzora. Kontrole su realizovane u periodu od 1. januara 2025. do 29. juna 2026. godine i obuhvatile su 215 inspekcijskih nadzora u klanicama, objektima za preradu, skladištima i maloprodaji, kao i kod neregistrovanih subjekata koji su radili bez zakonske registracije - navela je Đurković.

Dejana Đurković - novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Rezultati pojačanih kontrola

On navodi da su tokom nadzora izrečene brojne mere i da je iz prometa povučena značajna količina mesa i proizvoda od mesa, pri čemu je najveći deo zatečen kod neregistrovanih subjekata.

- Tokom nadzora doneto je 86 rešenja sa korektivnim merama, dok je protiv neregistrovanih subjekata izrečeno 31 rešenje o neškodljivom uništenju proizvoda i 10 zabrana obavljanja delatnosti. Ukupno je iz prometa povučeno 5.976 kilograma mesa i proizvoda od mesa, od čega je najveći deo - 5.868 kilograma - pronađen kod neregistrovanih subjekata, dok je dodatnih 108 kilograma povučeno iz maloprodajnih objekata - kaže on.

Usled kojih nepravilnosti je došlo do ovoga, i koja je dalja procedura, za jutarnji program Kurir televizije, govorila je Ljiljana Ivanjac - Uprava za veterinu MPŠV.

- Kada govorimo o ovom periodu, reč je o kontinuiranom radu veterinarske inspekcije od početka 2025. godine do prvih šest meseci 2026. godine, sa fokusom na nadzor bezbednosti i kvaliteta hrane životinjskog porekla na tržištu Srbije. Radi se o stalnom nadzoru koji obuhvata hranu životinjskog i mešovitog porekla. Ova količina mesa i proizvoda od mesa povučena je iz prometa jer je proglašena nebezbednom - rekla je Ivanjac.

Ljiljana Ivanjac - Uprava za veterinu MPŠV Foto: Kurir Televizija

- Razlog za to je što u trenutku kontrole nije postojao dokaz o poreklu - nije se moglo utvrditi odakle potiče životinja, gde je zaklana, niti u kom je objektu proizvod obrađen. Nisu postojale deklaracije, otpremnice ni računi, odnosno nije bilo dokumentacije koja bi potvrdila da je hrana prošla zakonom propisanu veterinarsko-sanitarnu kontrolu, zbog čega je proglašena nebezbednom i povučena iz prometa - kaže ona.

Kako je Ivanjac istakla, u slučaju dolaska do nebezbedne hrane ona se povlači iz prometa i upućuje na uništenje, dok se paralelno sprovode mere protiv lica kod kojih je zatečena u nelegalnim okolnostima.

- Kada se dogodi ovakva situacija, sve što se proglasi nebezbednim povlači se iz prometa i upućuje na dalji postupak, odnosno neškodljivo uništenje. Paralelno se sprovode i mere protiv lica kod kojih je hrana zatečena u nelegalnim radnjama - bilo u transportu ili u objektima, bez obzira da li su registrovani ili ne - navela je.

Foto: Tatjana Stamenković

- Naše dalje aktivnosti su usmerene na pojačane kontrole, posebno tokom letnjeg perioda koji predstavlja veći rizik za hranu životinjskog porekla. Fokus je na poreklu, deklarisanju i obeležavanju hrane, kao i na očuvanju takozvanog hladnog lanca. Najvažnije je da hrana bude mikrobiološki bezbedna, pravilno čuvana na odgovarajućim temperaturama, kao i da bude jasno obeležena i kvalitetna, kako ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja potrošača - za emisiju "Redakcija", objasnila je Ivanjac.

03:08 Inspekcija povukla skoro šest tona nebezbednog mesa u Novom Pazaru i okolini! Detalji velike akcije inspekcije na jugu Srbije Izvor: Kurir televizija

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