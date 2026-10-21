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Popularnost brvnara u Srbiji beleži konstantan rast, a građani ih sve češće biraju kao vikendice za beg iz gradova, investicije za etno-turizam i izdavanje, pa čak i za život.

Trend potražnje za drvenim kućama naglo je skočio, a najtraženije lokacije za gradnju i kupovinu su planinski predeli poput Zlatibora, Tare, Divčibara, Kopaonika, kao i predeli u blizini reka i jezera.

Proizvođači iz okoline Užica, Ivanjice i Bajine Bašte danas drvene objekte isporučuju širom zemlje i regiona.

Koliko košta izgradnja brvnare?

Cena izgradnje drvene kuće primarno zavisi od debljine greda, vrste drveta i izolacije, kao i od faze završenosti radova. Cene se na tržištu Srbije uglavnom klasifikuju kroz tri nivoa gradnje i kvaliteta.

Osnovna, odnosno siva faza, obuhvata postavljanje zidova i krovne pokrivke, dok kupcu ostaju instalacije, stolarija i unutrašnji završni radovi. Cena se kreće od 350 do 500 evra po kvadratu.

Standardna brvnara podrazumeva deblja ravna brvna ili poluoblice, najčešće 7 do 7,5 cm, sa postavljenom mineralnom vunom ili stiroporom u zidovima i krovu. Cena iznosi između 450 i 700 evra po kvadratu.

Foto: Kurir

Ključ u ruke obuhvata sve radove, od stolarije, podova, izolacije do unutrašnjih pregrada, gde kupac dobija potpuno useljiv objekat. Prosečna cena je od 800 do 1.200 evra po kvadratu.

Veća kvadratura često donosi nešto niču cenu po kvadratu, dok se kod malih objekata cena po kvadratnom metru može uvećati za oko 20%.

Takođe, u ove cene firme uglavnom ne uračunavaju izgradnju betonskog temelja, koji je obaveza kupca i predstavlja dodatan trošak, od 60 evra do 190 evra po kvadratu, zavisno od terena.

Koliko košta kupovina gotove brvnare?

Kada građani kupuju već izgrađene, stare ili nove brvnare sa placem na atraktivnim turističkim lokacijama, cene formira isključivo tržište nekretnina, gde lokacija drastično diktira vrednost.

Manje, starije ili tipske vikend-brvnare u ruralnim predelima ili manje popularnim turističkim mestima mogu se naći po ceni od 25.000 do 45.000 evra.

Moderne brvnare na popularnim lokacijama (Zlatibor, Divčibare) koje su opremljene modernim enterijerom, kaminom, a neretko i saunom ili đakuzijem, prodaju se po cenama od 80.000 pa do preko 150.000 evra.

Koliko često ljudi u Srbiji grade i kupuju brvnare?

Potražnja i učestalost gradnje su na izuzetno visokom nivou za ovu vrstu objekata u našoj zemlji. Ljuri se opredeljuju za brvnare iz nekoliko razloga, poput brzine izgradnje, energetske efikasnosti i investicije kroz koju se vraća novac.

Zidanje klasične kuće traje mesecima ili godinama, drvena kuća se u fabričkim uslovima priprema unapred, dok sama montaža na terenu traje svega 1 do 3 meseca.

Foto: Kurir

Drvo je prirodni izolator. Unutar brvnare je subjektivni osećaj toplote prijatan već na 18 stepeni Celzijusa, što značajno smanjuje troškove grejanja tokom zimskih meseci na planinama.

Takođe, veliki broj kupaca zapravo ne gradi brvnaru za sebe, već pokreće biznis. Smeštaj u autentičnim brvnarama je među najtraženijima na domaćim platformama za oglase i izdavanje, pa vlasnici kroz turizam relativno brzo vraćaju uloženi novac.

Ipak, domaći građani danas mnogo više pažnje posvećuju tehničkim detaljima nego ranije. Poučeni lošim iskustvima, kupci sada insistiraju na tehnički sušenoj građi. Ako drvo nije pravilno osušeno, ono u prvim godinama intenzivno puca i krivi se, što može narušiti izolaciju i stabilnost kuće. Iz tog razloga, zabeležen je pad angažovanja divljih majstora na crno, a skok ugovaranja poslova sa registrovanim firmama koje daju višedecenijske garancije na drvenu konstrukciju.