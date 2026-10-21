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Naknadni rok za prijavu nelegalnih objekata u okviru zakona "Svoj na svome" ističe u subotu, 24. oktobra, a građani prijave mogu da podnesu elektronski, preko aplikacije „Svoj na svome“, kao i na šalterima pošta i opština u Srbiji, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević.

Ona je kazala da se elektronske prijave mogu podneti do ponoći 24. oktobra, dok će pošte raditi u skladu sa svojim radnim vremenom, a opštinama i gradovima preporučeno je da u subotu otvore posebna mesta za podnošenje prijava i svaka lokalna samouprava odrediće vreme rada.

Ne čekajte poslednji dan

Sofronijević je pozvala građane da ne čekaju poslednji dan i da iskoriste mogućnost naknadnog podnošenja prijave ukoliko to dosad nisu učinili. Naglasila je i da se naknadni rok odnosi na građane koji iz objektivnih razloga nisu mogli da podnesu prijavu u predviđenom roku, zbog čega je, kako je dodala, neophodno da uz prijavu dostave i dokaz o sprečenosti.

- To može biti bolest podnosioca, člana porodice ili neka administrativna prepreka. Veoma je važno dostaviti dokaz, jer će svaka naknadno podneta prijava biti pojedinačno procenjena od strane Agencije za prostorno planiranje - navela je Sofronijević.

Navela je i da je do sada podneto ukupno oko 2,7 miliona prijava, preciznije 2.527.000 je stiglo u zakonskom roku, dok je naknadno pristiglo nešto manje od 200.000 prijava.

- Neki su govorili da zakon 'Svoj na svome' neće uspeti, a mi danas, umesto obećanja, imamo vrlo konkretne rezultate, a to je preko 2,5 miliona podnetih prijava, 1,2 miliona izdatih potvrda i na stotine hiljada već upisanih objekata, odnosno naših građana kao vlasnika, odnosno onih koji su dobili dokaz da su svoji na svome - kazala je ona.

Prema njenim rečima, iza svake kuće i stana stoje ljudi i generacije koje su decenijama ulagale u svoju imovinu, ali nisu uspele da upišu svoje pravo i učine to pravno vidljivim.

Na pitanje koliko se dodatnih prijava očekuje do isteka roka, rekla je da za sada nema procena i da će njihov broj biti tačno poznat nakon što Agencija za prostorno planiranje primi sve prijave.

- Mislim da broj nije veliki, ali prosto zakon je dao mogućnost da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu svi građani koji iz objektivnih razloga to nisu mogli da učine dobiju priliku da ostvare svoje pravo - rekla je Sofronijević.

Prijava i troškovi upisa

Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) počela je 8. decembra prošle godine i trajala je do 8. februara u ponoć 2026. godine.

Prijave su se mogle podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

Građani su mogli da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija.

Troškovi upisa su u rasponu od 100 do 1.000 evra i zavise od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi.

Od plaćanja naknade oslobođeni su primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Ovaj zakon je predvideo da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom - kroz kupoprodaju, nasleđivanje, hipoteku, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Takođe, zakonom se predviđa i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, jer će po njegovom stupanju na snagu svi objekti koji se grade bez izdate građevinske dozvole, odnosno, bez rešenja o odobrenju za izvođenje radova, biti upisani kao vlasništvo države.