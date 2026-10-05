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Porodice sa troje i više dece, ali i određene druge kategorije građana mogu da budu oslobođene plaćanja naknade u postupku "Svoj na svome“. Međutim, pravo na oslobađanje nije automatsko - status mora da bude dokazan odgovarajućom dokumentacijom.

Građani koji su podneli prijavu za upis prava na nepokretnosti po Zakonu "Svoj na svome“ mogu, pod određenim uslovima, da budu oslobođeni plaćanja naknade. Među njima su porodice sa troje i više dece, ali i primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci i samohrani roditelji.

Jedno od pitanja koje se nameće jeste kada građani treba da dostave dokaz da pripadaju kategoriji koja ima pravo na oslobađanje.

Kada se dostavlja dokaz?

Status mora da bude dokazan u okviru postupka, kako bi nadležni organ mogao da utvrdi da li podnosilac ispunjava uslove za oslobađanje od plaćanja. Ako je prijava već podneta, dokumentacija može da se dostavi kao dopuna postojeće prijave, u skladu sa procedurom. Kod porodica sa troje i više dece potrebno je odgovarajućom dokumentacijom potvrditi broj dece, odnosno status porodice.

Koji će dokument biti potreban i na koji način se dostavlja zavisi od procedure koja se primenjuje u konkretnom slučaju. Zato je važno da građani provere da li je njihov status pravilno evidentiran i da li je potrebna dokumentacija priložena uz prijavu.

Posebnu pažnju treba obratiti ako je građaninu već dostavljen podatak o iznosu naknade koju treba da plati. Samo to što neko ima troje ili više dece ne znači automatski da je oslobođen plaćanja. Pravo mora da bude dokazano i evidentirano u postupku.

Oslobađanje ne važi za svaku nepokretnost

Važno je i da se oslobađanje ne odnosi automatski na sve nepokretnosti koje građanin poseduje. Pravo na oslobađanje odnosi se na porodični stambeni objekat ili stan koji služi za stanovanje podnosioca prijave i članova njegovog domaćinstva, ukoliko podnosilac pripada jednoj od kategorija propisanih zakonom.To znači da činjenica da građanin pripada određenoj kategoriji sama po sebi nije dovoljna - moraju biti ispunjeni i uslovi koji se odnose na samu nepokretnost.

Ko još može da bude oslobođen?

Pored porodica sa troje i više dece, pravo na oslobađanje od naknade mogu da imaju i:

- osobe sa invaliditetom,

- borci,

- samohrani roditelji.

I za ove kategorije važi pravilo da se status dokazuje odgovarajućom dokumentacijom i da moraju biti ispunjeni ostali zakonom propisani uslovi.

Oslobađanje se odnosi na naknadu u postupku "Svoj na svome“ i ne znači automatski oslobađanje od svih drugih eventualnih obaveza koje mogu proisteći iz vlasništva nad nepokretnošću.

Šta ako je rok za prijavu propušten?

Zakon "Svoj na svome“ stupio je na snagu 24. oktobra 2025. godine, a prijava je počela 8. decembra iste godine. Zvanični rok za podnošenje prijava, nakon produženja zbog velikog interesovanja građana, istekao je 8. februara 2026. godine. Ipak, građani koji su propustili rok mogu da podnesu naknadni zahtev do 24. oktobra 2026. godine, ali samo ako za propuštanje roka postoji opravdan razlog. U tom slučaju potrebno je da razlog bude obrazložen pisanom izjavom i potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom.

Za građane koji su već podneli prijavu, zato je važno da provere status svog predmeta i da utvrde da li je dokaz o pripadnosti kategoriji koja ima pravo na oslobađanje pravilno dostavljen i evidentiran.