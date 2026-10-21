Fabrika pijaće vode biće izgrađena u Gospođincima, a vodom će snabdevati i Žabalj i Đurđevo.
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Veliki projekat u Vojvodini: Gradi se nova fabrika, a evo čemu će služiti i koliko mesta će od nje imati koristi
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Počinje izgradnja fabrike za preradu pijaće vode u opštini Žabalj, koja će se nalaziti u Gospođincima i snabdevati vodom stanovnike Gospođinaca, Žablja i Đurđeva.
Trenutno se postavlja cevovod između ovih mesta, a završetak celog projekta očekuje se krajem 2027. ili početkom 2028. godine.
Kako je najavljeno iz opštine, projekat se realizuje uz podršku Pokrajinske vlade i Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, prenosi Novosadska TV.
Sličan, ali znatno manji pogon za preradu vode već je izgrađen u Čurugu, čime je obezbeđeno stabilno snabdevanje ovog mesta kvalitetnom pijaćom vodom, kako u pogledu kvaliteta, tako i potrebnih količina.
Iz opštine najavljuju i kompletnu rekonstrukciju ulica.
Kurir Biznis/B92
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