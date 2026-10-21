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Počinje izgradnja fabrike za preradu pijaće vode u opštini Žabalj, koja će se nalaziti u Gospođincima i snabdevati vodom stanovnike Gospođinaca, Žablja i Đurđeva.

Trenutno se postavlja cevovod između ovih mesta, a završetak celog projekta očekuje se krajem 2027. ili početkom 2028. godine.

Kako je najavljeno iz opštine, projekat se realizuje uz podršku Pokrajinske vlade i Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, prenosi Novosadska TV.

Sličan, ali znatno manji pogon za preradu vode već je izgrađen u Čurugu, čime je obezbeđeno stabilno snabdevanje ovog mesta kvalitetnom pijaćom vodom, kako u pogledu kvaliteta, tako i potrebnih količina.

Iz opštine najavljuju i kompletnu rekonstrukciju ulica.