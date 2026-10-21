Slušaj vest

Počinje izgradnja fabrike za preradu pijaće vode u opštini Žabalj, koja će se nalaziti u Gospođincima i snabdevati vodom stanovnike Gospođinaca, Žablja i Đurđeva.

Trenutno se postavlja cevovod između ovih mesta, a završetak celog projekta očekuje se krajem 2027. ili početkom 2028. godine.

Kako je najavljeno iz opštine, projekat se realizuje uz podršku Pokrajinske vlade i Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, prenosi Novosadska TV.

Sličan, ali znatno manji pogon za preradu vode već je izgrađen u Čurugu, čime je obezbeđeno stabilno snabdevanje ovog mesta kvalitetnom pijaćom vodom, kako u pogledu kvaliteta, tako i potrebnih količina.

Iz opštine najavljuju i kompletnu rekonstrukciju ulica.

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteInfoBizVučić obradovao građane Nove Varoši: "Yumko će graditi fabriku u vašem gradu, posao za 80 do 100 žena"
Aleksandar Vučić (1).png
InfoBizNiče nova fabrika u Sremskoj Mitrovici: Evo kada bi pogon trebalo da bude gotov i koliko radnika će dobiti posao
belt 1.jpg
InfoBizKineski gigant gradi četvrtu fabriku u Srbiji: Stiglo zeleno svetlo za novu investiciju u Šapcu
fabrika Minth Metal Šabac (6).png
InfoBizNiče nova fabrika u Šapcu: Evo šta će se u njoj proizvoditi i u kojoj je fazi projekat
shutterstock_282364865.jpg