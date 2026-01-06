Slušaj vest

Govoreći na sajmu CES u Las Vegasu, Huang je rekao da je svih šest čipova nove generacije, nazvanih po astronomkinji Veri Rubin, završilo proizvodnju kod partnera i da su spremni za isporuku. Kako je naveo, potražnja je izuzetno velika zbog sve složenijih i zahtevnijih AI sistema, koji opterećuju postojeću računarsku infrastrukturu.

Nvidia, sa sedištem u Kaliforniji, želi da zadrži vodeću poziciju na tržištu čipova za veštačku inteligenciju, uprkos rastu konkurencije i razvoju sopstvenih AI akceleratora kod velikih data-centar operatera.

Prema navodima kompanije, Rubin je 3,5 puta efikasniji u treniranju AI modela i čak pet puta brži u njihovom pokretanju u odnosu na prethodnu generaciju Blackwell. Novi centralni procesor ima 88 jezgara i donosi duplo veće performanse.

Nvidia je saopštila i da će sistemi zasnovani na Rubinu biti jeftiniji za rad, jer postižu iste rezultate uz manji broj komponenti. Među prvim korisnicima nove tehnologije biće Microsoft i drugi veliki provajderi cloud usluga.

Kompanija je najavila i nove alate za razvoj autonomnih vozila i robota, čime dodatno širi primenu veštačke inteligencije u industriji, zdravstvu i robotici.