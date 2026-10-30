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Austrijske vlasti predložile su da Beč bude sedište novog centra Ujedinjenih nacija (UN) za veštačku inteligenciju (AI), koji bi okupljao države, naučnike i privredu radi istraživanja potencijala i rizika te tehnologije i razvoja zajedničkih bezbednosnih standarda, saopštio je austrijski državni sekretar za digitalizaciju Aleksander Prel.

Beč kao sedište centra UN za veštačku inteligenciju

Prel je ocenio da bi centar UN mogle da imaju "centralnu ulogu" u uspostavljanju pouzdanog okvira za razvoj i primenu veštačke inteligencije.

On je, piše briselski Reporter, istakao da je Beč pogodno mesto za sedište takve institucije, budući da se u austrijskoj prestonici već nalaze brojne organizacije UN, među kojima i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Predlog je za sada u fazi političke inicijative, a Austrija planira da tokom 2027. godine razradi koncept centra, uključujući njegov mandat, organizacionu strukturu i način finansiranja.

UN već razvijaju međunarodni okvir za AI

Ujedinjene nacije već rade na razvoju međunarodnog okvira za upravljanje veštačkom inteligencijom.

Generalna skupština UN uspostavila je nezavisni naučni panel i redovni globalni dijalog o toj tehnologiji, čiji je prvi sastanak u Ženevi okupio više od 3.000 učesnika iz 163 zemlje.

Ženeva mogući konkurent Beču

Austrijski predlog mogao bi, međutim, da se suoči sa konkurencijom Švajcarske, odnosno Ženeve, koja je već bila domaćin prvog globalnog dijaloga UN o veštačkoj inteligenciji.

Austrijska inicijativa dolazi u trenutku kada sve više država zagovara formalniji međunarodni nadzor nad najnaprednijim sistemima veštačke inteligencije, a pitanje budućeg upravljanja tom tehnologijom sve više obuhvata i izbor institucija koje će imati ključnu ulogu u utvrđivanju pravila.