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Više zemalja Evropske unije iznosi na tržište oko 42,6 miliona barela nafte, od čega pola dizela, iz svojih strateških rezervi, rekao je evropski komesar za energiju Dan Jorgensen. To je u skladu sa obavezom koju su preuzeli u okviru G7 kako bi obuzdali cene na benzinskim pumpama.

"Zemlje članice EU ponovo su potvrdile svoje angažovanje da će ubrzano staviti na raspolaganje 42,6 miliona barela iz strateških rezervi tokom narednih meseci, a oko polovine tih količina će se sastojati od dizela", rekao je Jorgensen posle sastanka ministara energetike EU u Luksemburgu, prenosi francuski Figaro.

Ta nafta dolazi iz strateških rezervi tih zemalja i stiže na tržište tokom narednih meseci u skladu sa obavezom preuzetom u okviru G7.