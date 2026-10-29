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Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije izjavio je da očekuje da će Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžiti operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS), koja ističe sutra i dodao da se ne bi iznenadio da to produženje licence bude na duži vremenski period.

Stanić je rekao da očekuje da se operativna licenca za NIS produži na više od mesec dana zbog otopljavanja odnosa između SAD i Rusije i tankera koji su krenuli iz Rusije prema Americi, ali i pregovora koji su pokrenuti između predstavnika skandinavskih zemalja EU i ruskog predsednika Vladimira Putina.

- Finski premijer ili predsednik bi trebalo da bude glavni pregovarač zato što je oduvek bio oštar u kritici Kremlja do sada, a sa druge strane Finska se istorijski posmatrala kao dobra zemlja za pregovore čak i tokom Hladnog rata. Situacija na tržištu energenata se dodatno usložnjava, cena nafte skače svuda u svetu što se odražava na nove inflatorne pritiske i na povećanje kamatnih stopa - naveo je on za K1 televiziju.

Stanić je istakao da zbog toga otopljavanje odnosa između SAD i Rusije mora biti trajnije kako bi rezultirao ekonomskim benefitima i smanjenju pritiska na stanovništvo i privredu najrazvijenijih zemalja, pogotovo Amerike i EU.

Kako je naveo, u celoj toj priči se može očekivati da se provuče i pitanje NIS-a, zbog čega je moguće da operaticna licenca za rad kompanije bude produžena na duži period.

Foto: Marko Karovic

Stanić je rekao da imajući u vidu da je operativna licenca za NIS u prethodne dve godine produžavana više od 20 puta, da se plaćanje može izvršiti samo kešom ili DINA karticom, a da kompanija i dalje funkcioniše, iz toga se može zaključiti da je NIS ušao u neku novu realnost poslovanja i da se on tome prilagodio.

- To je pre svega bila jako uspešna firma, ali ona je i u ovim okolnostima uspela da opstane i stabilizuje tržište. Činjenica da se stalno produžava da operativna licenca i da se ne dešava realizacija rizika da vam uvedu sankcije, to je uticalo da oni mogu da se stabilizuju - naveo je on.

Osvrćući se na pregovore mađarskog MOL-a i Gaspromnjefta o kupovini ruskog udela u NIS-u, Stanić je rekao da iako promena vlasti u Mađarskoj zvanično nije uticala ne pregovore između MOL-a i Gaspromnjefta o kupovini ruskog udela u kompaniji, preveliko odugovlačenje sa potpisivanjem ugovora je ono što brine.

- Još davno se reklo da je sve dogovoreno i da se čeka samo da se potpiše, što očigledno nije slučaj. S druge strane, OFAK je ukinuo sankcije na ruski dizel koji ide prema Americi, tako da verujem da se na taj način može doći do ukidanja sankcija za uvoz robe i opreme koja je potrebna NIS-u za remont - ocenio je on.