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Slab pritisak vode za piće u stanu može poticati od zapušenog perlatora, ventila, suženih cevi ili problema sa snabdevanjem zgrade. Pre zamene slavine proverite da li voda slabo teče na jednom mestu ili svuda, da li je problem isti na toploj i hladnoj vodi i imaju li ga komšije.

Tuširanje traje duže, vodokotlić se sporo puni, a sudoperu jedva možete da isperete. Ipak, slab mlaz ne dokazuje da je pritisak u celoj instalaciji nizak. Zapušena mrežica na izlazu slavine može ograničiti količinu vode i kada je dovod odgovarajući.

Da biste otkrili šta izaziva slab pritisak vode u stanu, zabeležite kada je problem počeo i da li je prethodila popravka ili nestanak vode. Nagla promena i postepeno slabljenje mlaza ne upućuju nužno na isti uzrok.

Slab pritisak vode u stanu: Prvo uporedite slavine

Zatvorite ostale slavine i proverite da uređaji trenutno ne uzimaju vodu. Zatim pojedinačno proverite kuhinju, lavabo i tuš, najpre hladnu, pa pažljivo toplu vodu. Obratite pažnju i na to da li mlaz oslabi čim otvorite drugo točeće mesto.

Ovakva provera pokazuje obrazac problema. Pritisak i protok nisu isto: pritisak potiskuje vodu kroz cevi, dok protok govori koliko vode izlazi u određenom vremenu. Merenje litara u posudi zato pomaže poređenju, ali ne zamenjuje manometar.

Za kućnu belešku koristite posudu poznate zapremine i izmerite vreme punjenja na istom položaju slavine. Ponovite proveru kada se problem javlja. Rezultat služi da majstoru pokažete promenu; različite slavine i tuševi fabrički mogu propuštati različite količine vode.

Kada slabo teče voda samo na jednoj slavini

Ako slab pritisak vode u stanu primećujete samo na kuhinjskoj slavini, a ostale rade uobičajeno, počnite od perlatora, mrežice na njenom izlazu. Sediment i kamenac mogu smanjiti prolaz vode ili napraviti nepravilan mlaz.

Foto: ICP-CS, incamerastock / Alamy / Profimedia

Perlator skinite samo na način predviđen za taj model, isperite nečistoće i očistite naslage prema uputstvu. Ne forsirajte zapekle delove. Ako nema poboljšanja, vodoinstalater proverava ugaone ventile, priključna creva i unutrašnji mehanizam slavine. Kod tuša proverava se i zapušenost ručice.

Nova slavina može imati fabrički ograničen protok. Slabiji mlaz u odnosu na staru zato nije dovoljan dokaz kvara; ograničivač ne treba samovoljno uklanjati.

Ako je problem samo sa toplom vodom

Kada hladna voda normalno teče, a topla je slaba na slavinama povezanim sa istim bojlerom, proverava se deo instalacije za zagrevanje i razvod tople vode. Mogući uzroci uključuju naslage, ograničen dovod kroz ventil ili zapušenje na priključku.

Ako je topla voda slaba samo na jednoj bateriji, uzrok može ostati u toj bateriji ili njenom priključku. Takav slab pritisak vode u stanu ne znači automatski da treba menjati bojler. Njegovo rastavljanje i intervencije na sigurnosnom ventilu prepustite serviseru.

Kada treba proveriti ventil, filter i cevi

Ako se slab pritisak vode u stanu pojavio posle radova, proverite da li je dovodni ventil vraćen u odgovarajući položaj. Dostupan ventil ne okrećite silom ako je zapekao ili procuri. Majstor treba da pregleda i filter i regulator pritiska, ako postoje.

Kod starih metalnih cevi korozija i naslage mogu suziti unutrašnji prolaz. Međutim, starost zgrade sama ne dokazuje da su cevi za zamenu. Pre otvaranja zida potrebno je utvrditi gde nastaje ograničenje.

Šta pokazuje razgovor sa komšijama

Slab pritisak vode u stanu koji istovremeno imaju i susedi na istoj vertikali razlog je da se obavesti upravnik. Uzrok može biti zajednički ventil, cev ili uređaj za povećanje pritiska. Ako problem postoji i u okolnim zgradama, proverite obaveštenja lokalnog vodovoda.

Foto: Jovan Nikolić/RINA

Zabeležite i da li voda slabije teče samo u periodima veće potrošnje. O tome ko organizuje intervenciju govori naš vodič o slabom pritisku na višim spratovima i nadležnosti za popravku.

Šta izmeriti pre većih radova

Vodoinstalater treba da uporedi pritisak bez potrošnje i tokom proticanja vode, uz proveru protoka na relevantnim mestima. Jedno očitavanje dok su sve slavine zatvorene može propustiti problem koji se pojavljuje tek pri korišćenju.

Za slab pritisak vode u stanu pumpa nije univerzalno rešenje. Prema vodiču Beogradskog vodovoda, uređaji za obezbeđivanje pritiska ugrađuju se prema tehničkim uslovima i uz saglasnost komunalnog preduzeća. Pre kupovine opreme potrebno je utvrditi uzrok.