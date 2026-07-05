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Sa dolaskom ekstremnih letnjih žega i temperatura koje danima ne padaju ispod 35 stepeni Celzijusa, građani spas od dehidratacije najčešće traže kupovinom flaširane vode na uličnim kioscima.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da kupovina vode na mestima gde su palete direktno izložene suncu može biti opasna po zdravlje.

Iako je PET ambalaža (polietilen-tereftalat) u koju se pakuje većina voda stabilna, ona je bezbedna isključivo ako se čuva na tamnom, suvom i hladnom mestu. Na srpskim ulicama, zbog nedostatka prostora, frižideri i palete često stoje na trotoarima pod direktnim suncem, gde se stvara "efekat staklene bašte".

Hemijski koktel u vreloj plastici

Kada temperatura unutar flaše premaši 60 stepeni Celzijusa, što je čest slučaj u uličnim frižiderima sa staklenim vratima, dolazi do degradacije plastike na molekularnom nivou.

Tom prilikom se u vodu oslobađaju opasna jedinjenja:

Bisfenol A (BPA) i ftalati: Ovi endokrini disruptori mogu potpuno poremetiti rad štitne žlezde i metabolizma jer u organizmu imitiraju prirodne hormone.

Ovi endokrini disruptori mogu potpuno poremetiti rad štitne žlezde i metabolizma jer u organizmu imitiraju prirodne hormone. Antimon: Još jedan toksin koji prelazi iz zidova boce direktno u tečnost koju pijemo.

Još jedan toksin koji prelazi iz zidova boce direktno u tečnost koju pijemo. Posledice: Kratkoročno se javljaju mučnina, stomačne tegobe i glavobolja, dok dugoročna konzumacija može oštetiti jetru i bubrege.

"Bakterijska bomba" vreba iz otvorenih flaša

Pored hemijskog zagađenja, topla voda je idealan inkubator za eksplozivno razmnožavanje bakterija. Svaka prirodna mineralna voda sadrži minimalan broj bezopasnih mikroorganizama, ali na temperaturi preko 40 stepeni oni počinju da se razmnožavaju geometrijskom progresijom.

Situacija je kritična ako popijete nekoliko gutljaja i flašu ostavite u vrelom automobilu – bakterije iz pljuvačke tada čine vodu mikrobiološki neispravnom u roku od samo nekoliko sati.

Kako da prepoznate "skuvanu" vodu?

Potrošači mogu sami da uoče da li je voda bila žrtva lošeg skladištenja pomoću tri jasna znaka:

Deformacija boce: Ako je flaša naduvena ili joj je dno zaobljeno tako da ne može stabilno da stoji, to je dokaz da su se oslobodili gasovi usled visoke temperature.

Ako je flaša naduvena ili joj je dno zaobljeno tako da ne može stabilno da stoji, to je dokaz da su se oslobodili gasovi usled visoke temperature. Kondenzacija: Sitne kapljice unutar gornjeg dela zatvorene flaše znače da je voda doslovno isparavala unutar ambalaže.

Sitne kapljice unutar gornjeg dela zatvorene flaše znače da je voda doslovno isparavala unutar ambalaže. Miris i ukus: Ispravna voda nema miris. Ako osetite "težak" miris na plastiku ili bljutav, hemijski ukus, odmah prekinite konzumaciju.

Savet za kupovinu: Birajte unutrašnjost frižidera

Sanitarni stručnjaci savetuju da se tokom leta kupovina obavlja u klimatizovanim supermarketima, gde roba stiže u zatvorenim kamionima i čuva se u rashlađenim magacinima.

Ukoliko ipak kupujete na kiosku, birajte flaše koje se nalaze u dubini frižidera, iza prvih redova do kojih dopiru sunčevi zraci.

Takođe, nikako ne ostavljajte vodu u parkiranom automobilu, jer temperatura unutar vozila može dostići 60 stepeni za samo pola sata.