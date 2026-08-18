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Od Rume u Sremu do auto-puta E-75 u Bačkoj, duž budućeg Fruškogorskog koridora u toku su radovi na više deonica koje će u narednim godinama potpuno promeniti saobraćajnu sliku ovog dela Vojvodine. Trasa Koridora je sad već potpuno vidljiva, a dinamika kojom se radovi izvodi čini se da se u poslednje vreme dodatno ubrzala.

Most između Petrovaradina i Kaća

Glavna konstrukcija, na mostu preko Dunava, između Petrovaradina i Kaća, kod Novog Sada, u okviru Fruškogorskog koridora, spojena je sredinom juna pošto je izbetoniran vezni segment u dužini od dva metra i utrošeno je oko 50 kubika betona. Osim toga, u toku je izgradnja svih elemenata glavnog mosta i prilaznih mostovskih konstrukcija i u potpunosti je završeno bušenje šipova.

Foto: Ilija Ilić

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Saobraćajnica duga je 1.700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505,8 metara.

Režim saobraćaja od Iriga do Rume izmenjen je pre zbog izgradnje nadvožnjaka, a vozila se preusmeravaju na novu kružnu raskrsnicu koja se nalazi oko dva kilometra nakon ukrštanja državnih puteva prvog B reda broj 21 Irig – Ruma i drugog B reda broj 313 Irig – Vrdnik. Na kružnoj raskrsnici desna saobraćajnica vodi ka Irigu, dok leva ka Vrdniku.

Nakon što su krajem prošle godine probijene tunelske cevi, unutar nje su usledili radovi na sekundarnoj betonskoj oblozi, hidroizolaciji, kolovoznoj konstrukciji, elektro i mašinskim instalacijama, sistemima ventilacije, protivpožarne zaštite i upravljanja saobraćajem. Poslednjih meseci radnici su angažovani na nasipanju, nivelisanju izgradnji prilaznog puta iz pravca Popovice u sklopu kog se nalazi i manji most.

1/5 Vidi galeriju Fruškogorski koridor i impozantan most na Dunavu Foto: gradnja.rs, screenshot Instagram/dnevnik.rs

Obilaznica oko Iriga trasirana je sa zapadne strane, što znači da će biti izbegnut prolazak vozila, posebno teretnjaka kroz centar Iriga, što je do sada stvaralo velike gužve i ekološke probleme. Osim obilaznice, u sklopu ove deonice predviđena je petlja Irig, koja će omogućiti efikasno priključenje lokalnih puteva na Fruškogorski koridor.

Intenzivni su i zemljani radovi su na Deonici 4, odnosno obilaznici oko Rume koja se prostire od petlje Ruma Sever i zaobilazi tu sremsku opštinu, ima dužinu približno 10,5 kilometara i povezuje pravac iz Iriga, od tunela Iriški venac sa auto-putem E-75 i ostatkom putne mreže. Koridor je već izvesno vreme upotpunosti trasiran do te sremske opštine.

Od desne tunelske cevi, pa u pravcu Iriga izgrađeno je više nadvožnjaka i manjih mostova, put je usečen kroz brdoviti predeo, ojačan potpornim zidom i uveliko nasut materijalom. Fruškogorski koridor je brza saobraćajnica, ukupne dužine 47,7 kilometara.

Najduži tunel u Srbiji

Na trasi je i tunel Iriški venac, najduži tunel u Srbiji. Sastoji se od dve tunelske cevi duge po oko 3,5 kilometara, odnosno ukupna dužina obe cevi iznosi 7.007,5 metara. Nakon što su tunelske cevi u potpunosti probijene, desna iz pravca Iriga 17. oktobra, a leva početkom decembra prošle godine, neimari su angažovani u sklopu radova na primarnoj podgradi, sekundarnoj oblozi i na postavljanju hidroizolacionih instalacija i ispunih inverta. Zbog zaštite životne sredine u nacionalnom parku, bušenje tunela rađeno je isključivo hidrauličkim alatima bez upotrebe eksploziva, što je bio poseban izazov za inženjere.

Na deonici brze saobraćajnice predviđena je izgradnja 46 većih građevinskih putnih objekata, od toga 44 mosta i podvožnjaka, među kojima su tuneli Širine dužine 350 metara i Iriški venac dužine 3,5 kilometara. Sem toga, predviđena je izgradnja 15 denivelisanih raskrsnica i ukrštaja, kao i velikog broja potpornih zidova i zidova za zaštitu od buke. Saobraćajnica na ovoj deonici se gradi za brzinu od 100 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 22 metara.