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Projekat, koji uveliko napreduje i ulazi u završnu fazu, trajno će promeniti saobraćajnu sliku grada i celokupnog regiona.

- Toliko je lep ovaj most, a nije mi tako izgledalo prošli put. Ovo izgleda kao pravo malo arhitektonsko remek delo, čudo, a nije malo, već je kilometar i 700 metara dugačak. Spajaće Bačku sa Sremom, ali i dalje sa Mačvom, ako hoćete i Beogradom, RS i BiH. Jedan veličanstven poduhvat, i mnogo sam srećan, čestitam svim našim ljudima koji su radili na ovome, kineskim partnerima na odgovornosti i ozbiljnosti - kazao je predsednik.

Krakovi ovog mosta sada se jasno vide iznad Dunava, a prema najavama iz "Koridora Srbije", njihovo spajanje se očekuje upravo ovih dana. Završetak radova i zvanično puštanje u saobraćaj najavljeno je za drugu polovinu ove godine, dok je celokupan posao poveren kineskoj kompaniji CRBC.

Most je projektovan kao savremeni "ekstrados" objekat sa kosim zategama i ramovskom konstrukcijom od prednapregnutog betona promenljivog poprečnog preseka. Njegov vizuelni identitet definisaće dvostruki kratki piloni, visoki 25 metara i zakošeni prema spolja.

1/11 Vidi galeriju Fruškogorski koridor, most na Dunavu Foto: screenshot pink tv, gradnja.rs

U narednih nekoliko dana očekuje se spajanje glavne mostovske konstrukcije na petom novosadskom mostu, koji se gradi u sklopu Fruškogorskog koridora, između Petrovaradina i Kaća, najavio je direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić gostujući na TV Prva.

Karakteristike mosta

Most je dug 1.765 metara, uključujući prilazne konstrukcije, dok dužina glavnog dela preko Dunava iznosi 505,75 metara. On će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 sa bačke strane i imaće i tranzitnu ulogu za teretni saobraćaj, tako da kamioni više neće prolaziti kroz Petrovaradin i Novi Sad.

Takođe, omogućiće vezu auto-puteva Subotica – Novi Sad – Beograd i Novi Sad – Zrenjanin – Beograd sa Fruškogorskim koridorom, odnosno Rumom.

Kada je reč o trasi i saobraćaju, vozila će sa južne prilazne konstrukcije biti usmeravana na sadašnju dolmu, koja je delimično nasuta za potrebe gradnje. Od tog mesta izdizaće se nadvožnjak preko brze pruge i državnog puta, vodeći dalje od tekijske crkve direktno u tunel "Iriški venac". Ovaj most imaće ključnu ulogu u izmeštanju teretnog saobraćaja iz Petrovaradina i Novog Sada, omogućavajući direktnu vezu auto-puteva iz pravca Subotice i Zrenjanina sa Fruškogorskim koridorom i panevropskim koridorima 10 i 10B.

1/5 Vidi galeriju Fruškogorski koridor i impozantan most na Dunavu Foto: gradnja.rs, screenshot Instagram/dnevnik.rs

Sam Fruškogorski koridor, čija je izgradnja počela u maju 2021. godine, predstavlja najkraću vezu između BiH i Rumunije, spajajući Novi Sad, Rumu, Šabac i Loznicu sa granicom. Ukupna dužina ove brze saobraćajnice iznosi 44,41 kilometar i podeljena je na četiri deonice. Prva deonica dugačka je nešto više od 14 kilometara i ide od petlje Petrovaradin Istok do Paragova. Druga deonica od oko 16,5 kilometara spaja Paragovo sa početkom obilaznice oko Rume, treća deonica od 3,4 kilometra povezuje petlje Novi Sad - Jug i Petrovaradin Istok, dok četvrtu deonicu predstavlja sama obilaznica oko Rume duga 10,52 kilometra. Na petlji Ruma, koridor se ukršta sa auto-putem Beograd-Zagreb i pravcem Ruma-Šabac.

Veliki projekti u Vojvodini

Antić se osvrnuo i na ostale velike projekte u Vojvodini. Prema njegovim rečima jedan od značajnijih je Fruškogorski koridor, brza saobraćajnica od 47,7 kilometara od Rume do Novog Sada, sa tunelom "Iriški venac" koji će sa 3,5 kilometara, biti najduži u Srbiji.

1/13 Vidi galeriju Otvaranje mosta preko Dunava kod Petrovaradina Foto: Ilija Ilić

Radi se i na auto-putu "Vojvođansko P", odnosno Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Gradnja je u toku na dve lokacije - na teritoriji grada Zrenjanina, i to u Aradačkom i Mužljanskom ritu, kao i u sklopu prve deonice, od Borče (Beograd) do Jabuke (Pančevo), a kod Ovče se trenutno izvode radovi u zoni petlje i u Jabučkom ritu.

Napomenuo je i da su intenzivirani radovi na projektu „Osmeh Vojvodine” i to na deonici od Bačkog Brega do Sombora, na oko 22 kilometra.

- Planiramo, veoma brzo da počnemo radove na deonici od auto-puta Novi Sad-Subotica, kod petlje Vrbas, da počne i sa te strane spajanje prema Somboru - rekao je Antić.