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Automobilska industrija Evrope prepoznaje svu složenost geopolitičke i ekonomske situacije i još jednom je Sigrid de Vries generalni direktor ACEA (Asocijacija proizvođača automobila Evrope) javno reagovala objašnjavajući zašto je ACEA izdala novo saopštenje uoči donošenja Zakona o industrijskom akceleratoru.

- Evropska automobilska industrija ulaže milijarde kako bi ostvarila prelazak na mobilnost sa nultom emisijom, dok se istovremeno snalazi u sve izazovnijem ekonomskom, konkurentnom i geopolitičkom okruženju. - rekla je Sigrid de Vries.

Zakon o industrijskom akceleratoru je važna prilika za jačanje evropske industrijske baze. Podržavamo njegove ciljeve, ali predlog mora takođe odražavati realnost sa kojom se suočava naš sektor ako želi da ostvari svoj puni potencijal.

ACEA iznosi praktične preporuke koje će pomoći da Zakon postane pravi katalizator za industrijsku snagu, ugrađen u širu i koherentniju evropsku industrijsku politiku. Radujem se nastavku dijaloga sa kreatorima politike kako pregovori budu napredovali.

Saopštenje ACEA

Saopštenje ACEA, dostavljeno Srpskoj asocijaciji uvoznika novih vozila i delova prenosimo celini:

Automobilska industrija u Evropi podržava cilj Zakona o industrijskom akceleratoru: da zaštiti proizvodnju u EU i smanji našu zavisnost od drugih regiona za čiste tehnologije. Rizik od iscrpljivanja industrijske baze EU je stvaran i pametne, ciljane mere za podršku domaćoj proizvodnji su opravdane. Ali obim izazova za naš sektor ne sme se potceniti. Kako je sastavljen, predlog rizikuje da prekine uspostavljene lance vrednosti i potkopa širok spektar trenutnih investicija. Stoga nam je potreban pragmatičan plan implementacije — onaj koji jača industriju EU, a ne slabi je, i štiti postojeće investicije i radna mesta, a ne uništava ih. Tek tada će IAA postati efikasan alat industrijske politike. Naša industrija je već usred duboke transformacije ka mobilnosti sa nultom emisijom, što otežava intenzivna globalna konkurencija, rastući troškovi proizvodnje i smanjenje potrošačke potražnje u Evropi. Prelazak na eksplicitnu „preferenciju EU27“ je legitiman, ali treba da bude postepen i treba da uključuje opravdane, ciljane izuzetke. Isključivanje postojećih fabrika članica ACEA, na primer, blokiralo bi evropske investicije i oslabilo našu konkurentnost u najgorem mogućem trenutku.

Foto: Carina

Da bismo obezbedili funkcionalan okvir, tražimo od zakonodavaca da se pozabave sledećim pitanjima:Stvoriti održive podsticaje za nagrađivanje lokalizacije. Zahtevi za lokalizaciju sklapanja i komponenti povećaće troškove proizvodnje vozila. Bez odgovarajućeg podsticaja, IAA rizikuje povećanje troškova proizvodnje u Evropi bez poboljšanja poslovnog slučaja za to. Ove zahteve stoga treba upariti sa merama koje značajno nadoknađuju dodatne troškove, kao što su super-krediti za automobile i kombije na baterije i električne automobile u okviru Uredbe o CO2 ili direktne šeme finansijske podrške za javne subjekte kako bi se nadoknadili dodatni troškovi povezani sa nabavkom kamiona i autobusa "proizvedeno u EU".

Predložena metoda

Meriti sadržaj iz gotovog vozila, a ne samo njegovih delova. Trenutno predložena metoda izračunava sadržaj „proizvedeno u EU“ samo na komponentama. Ovo previđa značajnu vrednost koju u Evropi stvara sama proizvodnja vozila – vozilo je mnogo više od zbira njegovih delova. Njegova vrednost takođe leži u istraživanju i razvoju, naprednom inženjerstvu i visokokvalifikovanoj radnoj snazi koja stoji iza njega. Umesto toga, proračun bi trebalo da počne sa punom cenom gotovog vozila i da se oduzme svaka vrednost koja potiče van Evrope. Ovo obuhvata pravi evropski doprinos i prati metod koji je već ustanovljen u sporazumima o slobodnoj trgovini EU, dajući proizvođačima proveren pristup koji mogu primeniti sa poverenjem.

Priznati Ujedinjeno Kraljevstvo kao ravnopravnog partnera u okviru „Proizvedeno u EU“. Evropska automobilska industrija posluje duboko integrisanim lancem vrednosti sa Ujedinjenim Kraljevstvom, čak i nakon Bregzita. Sporazum o trgovini i saradnji između EU i Ujedinjenog Kraljevstva sadrži sveobuhvatne odredbe o jednakim uslovima igre koje garantuju ekvivalentne standarde u pogledu konkurencije, rada i zaštite životne sredine. Vozila, komponente i baterije proizvedene u Ujedinjenom Kraljevstvu trebalo bi da imaju isti status kao i oni proizvedeni u EU27 — sa jednakim pristupom svakom instrumentu politike.

Zaštititi postojeća ulaganja evropskih proizvođača vozila. Svi instrumenti politike IAA trebalo bi da priznaju postojeće poslovanje članica ACEA osnovanih u blisko integrisanom susedstvu EU — Turskoj i Maroku — kako se ne bi zaustavile investicije napravljene u dobroj veri u okviru koji je važio u to vreme. Da bi se sprečilo zaobilaženje, ovo ciljano „preuzimanje prava na staro“ primenjivalo bi se samo na kapacitet koji je već uspostavljen pre fiksnog krajnjeg datuma (npr. objavljivanje predloga Zakona o industrijskom akceleratoru) i prestalo bi da važi ako bi novi vlasnik preuzeo predmetnu operaciju.

Geografski obim

Napraviti jednostavan cilj usaglašenosti na nivou voznog parka sa nedvosmislenim geografskim obimom: ako 70% voznog parka proizvođača originalne opreme ispunjava zahteve „Proizvedeno u Evropi“ (baterije, komponente, sklop vozila) u datoj godini, 100% voznog parka dobija povezane pogodnosti naredne godine. Geografski obim za ovaj proračun na nivou voznog parka trebalo bi da bude strogo EU27+EEA+UK (uključujući izuzeće za postojeće operacije u Maroku i Turskoj). Proračun za povećanje voznog parka takođe treba da prepozna važnu ekonomsku ulogu vozila proizvedenih u Evropi namenjenih za izvoz. Mogu se razmotriti zaštitne mere kako bi se sprečili poslovni modeli koji bi potkopali opšte ciljeve IAA.

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Primeniti realne vremenske rokove za lokalizaciju baterija i ukloniti zahteve za materijale sa niskim sadržajem ugljenika, jer odgovarajuće definicije još uvek nisu dostupne. Zahtev za nabavku električnih pogonskih sklopova i elektronskih komponenti „proizvedeno u EU“ zaslužuje dalje ispitivanje, jer definicije i praktična primena nisu jasne; ovo pravilo možda nije prikladno za šokove u lancu snabdevanja koji zahtevaju hitne promene u nabavci.

Drastično pojednostaviti izveštavanje. Proizvođači vozila će snositi teret traženja i edukacije potencijalno hiljada dobavljača i snositi krajnju pravnu odgovornost za prikupljanje dokaza sa kriterijumima „Proizvedeno u EU“. Usklađenost mora biti lako revidirana, a izveštavanje mora biti što jednostavnije.

Praksa demantuje teoriju

Odraziti stvarne razlike između segmenata vozila. Trenutni predlog tretira automobile, kombije, kamione i autobuse identično. U praksi se ovi segmenti značajno razlikuju u vremenskim rokovima razvoja i lancima vrednosti, a IAA bi trebalo da odražava različite potrebe kamiona i autobusa, umesto da primenjuje jedan obrazac na sve. Na primer, nemoguće je čak ni postaviti realan vremenski okvir za obaveznu lokalizaciju baterija u ovom segmentu zbog nedostatka odgovarajuće ponude: očekuje se da će potražnja za baterijama samo u segmentu teških vozila premašiti celokupnu proizvodnju baterija u EU do 2030. godine. Obavezno korišćenje komponenti baterija „proizvedeno u EU“ pod ovim uslovima značajno bi povećalo troškove sklapanja baterija, dodajući značajnu premiju baterijama za kamione koju subvencije ili javne nabavke verovatno ne bi mogle u potpunosti nadoknaditi.

Sam Zakon o industrijskom akceleratoru neće preokrenuti slabljenje konkurentnosti Evrope kao lokacije za proizvodnju. Moramo nastaviti da radimo na troškovima energije, vremenima za izdavanje dozvola i nedostatku veština, i održavati konstantna kapitalna i operativna ulaganja u proizvodnju baterija. Pojednostavljenje propisa mora ostati centralna poluga: revizija okvira EU za odobravanje tipa vozila, zakazana za sledeću godinu, pravi je trenutak za smanjenje nepotrebne birokratije i pojednostavljivanje procesa.