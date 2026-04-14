- Svet se nalazi u tako turbulentnom periodu i nisam želeo o tome posebno da govorim, ali evo kada ste pitali, ekonomska kriza , biće je nemoguće izbeći u svetu, i na svetskom nivou se plašim da će biti jedna od najtežih možda posle '29. do '33. godine prošlog veka, možda i najteža u svetu svih vremena.

- I sve je to teže da se zaustavi, i već postoje posledice, svi živimo na osnovu bafera i rezervi koje smo pravili ranije, a ne na osnovu onoga što je danas realnost. Koliko ćemo to još moći, mi ćemo se truditi da dan, dva, tri, pet ili sedam ili deset izdržimo duže nego neki drugi, ali svakako sve postaje sve teže, komplikovanije i problematičnije. Kada imate takve ekonomske krize, onda imate velike političke sukobe. Ti veliki politički sukobi dovode do toga da niko nikoga više ne poštuje, i oni dovode do ratnih sukoba koji sa neverovatnom ili nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti izbijaju u raznim delovima sveta. Naša obaveza, mi smo vojno neutralna zemlja, suštinski jedina u regionu, okružena NATO zemljama ili pretendentima da postanu članice NATO-a - rekao je Vučić.