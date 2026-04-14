"Ekonomsku krizu nemoguće izbeći, biće možda najteža svih vremena" Vučić: Trudićemo se da izdržimo 10 dana duže od ostalih
Govoreći na obeležavanju dana specijalne jedinice Vojske Srbije Kobri, Vučić je rekao da se plaši posledica nove ekonomske krize.
- Ekonomsku krizu biće nemoguće izbeći u svetu i na svetskom nivou plašim se da će biti najteža u svetu - rekao je Vučić dodavši da ćemo se truditi da izdržimo 5-10 dana duže od ostalih.
- Svet se nalazi u tako turbulentnom periodu i nisam želeo o tome posebno da govorim, ali evo kada ste pitali, ekonomska kriza, biće je nemoguće izbeći u svetu, i na svetskom nivou se plašim da će biti jedna od najtežih možda posle '29. do '33. godine prošlog veka, možda i najteža u svetu svih vremena.
Ukazao je i da je Srbija još ranije napravila strategiju stvaranja rezervi, što se danas pokazalo kao pametan potez.
- I sve je to teže da se zaustavi, i već postoje posledice, svi živimo na osnovu bafera i rezervi koje smo pravili ranije, a ne na osnovu onoga što je danas realnost. Koliko ćemo to još moći, mi ćemo se truditi da dan, dva, tri, pet ili sedam ili deset izdržimo duže nego neki drugi, ali svakako sve postaje sve teže, komplikovanije i problematičnije. Kada imate takve ekonomske krize, onda imate velike političke sukobe. Ti veliki politički sukobi dovode do toga da niko nikoga više ne poštuje, i oni dovode do ratnih sukoba koji sa neverovatnom ili nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti izbijaju u raznim delovima sveta. Naša obaveza, mi smo vojno neutralna zemlja, suštinski jedina u regionu, okružena NATO zemljama ili pretendentima da postanu članice NATO-a - rekao je Vučić.
Biznis Kurir