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Posle više decenija bez ozbiljnije stanogradnje, Prijepolje dobija veliki stambeno-poslovni kompleks.

Na ušću Mileševke u Lim niče Ušće Residence, investicija vredna oko 15 miliona evra sa 177 stanova. Tako će Šehovića Polje, godinama gotovo neizgrađen deo grada, postati novi biznis centar grada, a mnogi ga već sad po uzoru na Beograd, nazivaju i "Prijepolje na vodi".

Ušće Residence gradi se na jednoj od atraktivnijih lokacija u Prijepolju, između Lima i Mileševke. Kompleks će imati 177 stambenih jedinica, 13 poslovnih prostora, 159 podzemnih garažnih mesta i još 60 parking mesta u dvorištu.

Investitor Krsman Krpović kaže da je odluku da kapital uloži u rodni grad doneo nakon što je prepoznao veliku potražnju za novogradnjom u Prijepolju. Građevinom se bavi od 2020. godine, a nakon nekoliko manjih projekata odlučio se za višemilionsku investiciju.

Prijepolje Foto: RINA

"Ljudi su nas stalno pitali da li ima stanova i da li će se nešto novo graditi. U jednom trenutku pojavila se ova lokacija, koja je planskim dokumentom bila predviđena za stanovanje, i odlučio sam da svoj kapital, znanje i iskustvo usmerim ovde", kaže Krpović za RINU.

Da je Prijepolju nedostajala kvalitetna novogradnja pokazuje i interesovanje kupaca. Od ukupno 177 stanova, za više od 125 već su zaključeni i kod notara overeni ugovori, uz uplaćene avanse i kapare. Prema rečima investitora, pregovori se vode sa još dvadesetak potencijalnih kupaca.

Radovi su počeli 2. juna, a do sada je izgrađeno oko 8.000 kvadratnih metara. Krpović kaže da je najzahtevniji deo posla bio izlazak iz podzemnih etaža, gde se nalaze garaže.

Prijepolje Foto: RINA

Posebna pažnja posvećena je upravo podzemnoj garaži, koja će imati sprinkler sistem protivpožarne zaštite i sistem ventilacije i odimljavanja.

Na gradilištu je svakodnevno angažovano oko 50 ljudi, i to tesara, zidara, armirača, elektroinstalatera i drugih majstora, među kojima je značajan broj radnika iz Prijepolja. Gde god je to moguće, angažujemo lokalne firme i radnike, dok se građevinski materijal takođe nabavlja kod domaćih dobavljača, ističe Krpović.

Kompleks se gradi fazno, a završetak celog Ušće Residencea planiran je za kraj 2028. godine. Investitor, međutim, očekuje da bi posao mogao biti okončan oko šest meseci pre predviđenog roka.

"Nadam se da će ovo postati novi centar grada i novi centar dešavanja. Želimo da ovom gradu donesemo nešto dobro. Ljudi koji ovde kupe stanove postaće i obveznici poreza na imovinu, puniće se lokalni budžet, a iz tog budžeta mogu da se realizuju novi projekti za kvalitetniji život građana", kaže Krpović i najavljuje nastavak ulaganja u izgradnju Ušće City Parka vrednog dodatnih pet miliona evra.

Prijepolje Foto: RINA

Jedan od glavnih oslonaca u realizaciji investicije bila je njegova majka, dugogodišnja prijepoljska privrednica Mila Krpović. Ona kaže da je želela da podrži sina u poslu koji je izabrao, ali i da je od početka bilo važno da projekat ima svu potrebnu dokumentaciju.

"Krsman je zavoleo ovaj posao i htela sam da ga podržim. Uložila sam sve što sam mogla da bi uspeo u onome što voli da radi. Želeli smo da dobijemo sve potrebne papire, da nikome ne pravimo problem i da sami sebi ne pravimo problem. U tome nam je Opštinska uprava pomogla i imala razumevanja", kaže Mila Krpović.

Gradilište Ušće Residencea sa saradnicima je obišao predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić, koji ocenjuje da ova privatna investicija potvrđuje potencijal razvoja čitavog prostora Šehovića Polja.

"Ponosan sam na ovu investiciju koja dolazi iz privatnog sektora. Ovaj deo grada godinama je stajao neiskorišćen, a danas ovde imamo Lidl, gradi se veliki stambeni kompleks, sutra će biti hotel i tržni centar. To su stvari koje podstiču razvoj Prijepolja", rekao je Popadić.

Prema njegovim rečima, lokalna samouprava nastaviće da menja i prilagođava plansku dokumentaciju razvojnim potrebama grada, ali i da ulaže u infrastrukturu kako bi ovaj deo Prijepolja mogao da primi nove stambene i poslovne sadržaje.

Jedna saobraćajnica na ovom području izgrađena je pre nekoliko godina, dok Popadić najavljuje da bi za nekoliko dana trebalo da počnu radovi na još jednoj ulici, sa parking prostorom i pešačkim stazama. U planu je i izgradnja saobraćajnice kroz centralni deo Šehovića Polja, čija bi realizacija mogla da počne naredne godine.