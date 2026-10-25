Slušaj vest

Izgradnja brzih saobraćajnica koje značajno skraćuju vreme putovanja, veća ulaganja i otvaranje fabrika u manjim sredinama doprinelo je bržem zapošljavanju mladih i poboljšanju kvaliteta života u njima. Sve to skupa za posledicu je imalo to da je u prvih šest meseci ove godine u pet manjih gradova u Srbiji novogradnja ubedljivo više kupovana nego stanovi u starim zgradama.

Iako bi mnogi pomislili da se trend veće prodaje novogradnje odnosi na Beograd, Novi Sad ili Niš, pet gradova gde je cvetala kupovina novih stanova su Novi Pazar, Prokuplje, Loznica, Užice i Pančevo.

Novi Pazar

Najveća potražnja za novogradnjom bila je u Novom Pazaru gde je čak 72 odsto prodatih stanova bilo u novim zgradama. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za šest meseci je prodato 326 stanova, od kojih je 240 kupljeno od investitora. Prosečna cena po kvadratu u novogradnji iznosila je 1.066 evra, što je za 7,67 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Prokuplje

I Prokupčani su više kupovali novogradnju, pa je za prvih šest meseci ove godine od ukupno 82 prodata stana, čak 63 odsto njih bilo u novogradnji. U Prokuplju je kvadrat u proseku plaćen 1.070 evra, što je povećanje od 21,44 odsto u odnosu na isti period 2025. godine.

Loznica

U Loznici je kvadrat u novogradnji u prvoj polovini godine u proseku plaćen 1.195 evra, a 222 stana ili 60 odsto od ukupnog broja od 368 je kupljeno od investitora. Međugodišnji rast cena kvadrata je bio 4,5 odsto.

U manjim gradovima jeftinija gradnja Agent za nekretnine Dušan Mirkulovski tvrdi da se razlog što se u manjim gradovima više prodaju stanovi u novogradnji krije u tome što je u manjim sredinama jeftinija gradnja. - Prostora za gradnju u Beogradu ima malo i da bi se napravila zgrada mora da se poruši neka kuća i investitorima treba mnogo više novca nego u manjim gradovima gde je građevinsko zemljište jeftinije. U manjim sredinama se lakše dođe do parcele, jefitniji su plac, dozvola i komunalije. Stanove kupuju ljudi koji zahvaljujući internetu mogu da rade od kuće i žive ne Zlatiboru i drugim gradovima iako im je firma u Beogradu ili u inostranstvu - objašnjava Mirkulovski.

Ekspanzija stanogradnje u Loznici i prodaje stanova u novogradnji, prema mišljenju poznavalaca tržišta posledica je kombinacije ekonomskih, infrastrukturnih i društvenih faktora. Tome je najviše doprinela izgradnja brze saobraćajnice koja povezuje Loznicu i Šabac, a koja je značajno skratila vreme putovanja do Novog Sada i Beograda, ali i otvaranje fabrika u kojima ljudi dobro zarađuju.

- Ljudi koji su živeli i radili na Novom Beogradu brzo izađu na auto-put i za sat i deset minuta su u Loznici. Sada mnogi od njih žive u Loznici i putuju na posao i brže stignu nego njihove kolege koji žive na Voždovcu. Mnogi su se i vratili da rade u Loznici jer je otvoreno dosta fabrika, kao što su Mint, Adient, čarapara, a tu je korporacija "Neli" koji imaju dosta zaposlenih i plate nisu loše, pa su ljudi kreditno sposobni i zato kupuju stanove na kredit. Toj kupovini novogradnje su doprineli i stambeni krediti za mlade, a ima i kupaca iz Republike Srpske koji radi sigurnosti u Loznicikupuju stanove za keš - kaže Božo Plavšić, vlasnik agencije za nekretnine "Vavilon doo" iz Loznice.

On dodaje da će zahvaljujući planskim ulaganjima mladi ljudi ostajati da žive u Loznici.

- Ovde stiže još jedna fabrika namenske industrije iz Republike Srpske koja će proizvoditi laka oklopna vozila i u kojoj će se zaposliti par stotina ljudi. Kao što je presdednik Aleksandar Vučić rekao na skupu u "Areni" da se neće sve ulagati u Beogad nego i u manje centre, kako bi se pospešio opstanak mladih ljudi u svojim sredinama. Zahvaljujući tome ljudi će ovde živeti i formirati porodice. U Loznici ima i par privatnih fakulteta, pa deca ne moraju da putuju u Beograd, već mogu da strudiraju u svom gradu - ističe Plavšić.

Beograd 2.691 Novi Sad 2.278 Niš 1.569 Kragujevac 1.339 Pančevo 631 Čačak 648 Smederevo 578 Subotica 604 Kruševac 565 Leskovac 516 Sombor 476 Novi Pazar 733 Užice 671 * Podaci RGZ za jul 2026. sa cenama izraženim u evrima

Prema njegovim rečima stanovi u novogradnji se rasprodaju još u izgradnji.

- Samo veliki stanovi od 100 i 120 kvadrata u novogradji ostanu, dok prodaja onih do 80 kvadrata ide lagano. U naselju Lagator cena novogradnje je dostigla 1.650 evra po kvadratu sa PDV-om, dok se u centru grada kreće od 1.700 do 1.900 evra - tvrdi Plavšić.

I Užice je grad gde je 57 odsto prodatih stanova bilo u novogradnji, a kvadrat je u proseku plaćen 1.950 evra, što je poskupljenje od oko 14,43 odsto.

Od ukupno 547 stanova, koliko je za šest meseci ove godine prodato u Pančevu, 300 je prodato u novim zgradama i u proseku su koštali 1.619 evra po kvadratu što je povećanje cena za oko 12,5 odsto u odnosu na godinu dana ranije.

Velika potražnja za novogradnjom uticala je i na rast cena, koje su u nekim od ovih pet gradova skočile više i od republičkog proseka od 15 odsto.