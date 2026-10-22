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Britanski dizajner nameštaja Bili Mejson-Vots napravio je porodičnu kuhinju gotovo u potpunosti od ostataka drveta iz prethodnih projekata. Umesto kupovine novih materijala, iskoristio je komade koje je godinama čuvao u svojoj radionici u Kardiganu, u Velsu.

Osnivač brenda Made By Bill kombinovao je čak osam vrsta drveta, među kojima su hrast, orah, jasen, bukva i kesten. Kako je objasnio za američki magazin Domino, želeo je da različite boje i teksture drveta stvore poseban izgled kuhinje.

Svaki element ima svoju priču

Ormarić ispod sudopere napravljen je od ostataka drveta koje je koristio za izradu stola, dok je zidna obloga nastala od materijala preostalog nakon opremanja jednog hotela.

Police su izrađene od hrasta, kestena i jasena, a centralni trpezarijski sto takođe je napravljen od jasenovog drveta. Čak je i pod obložen plutom.

Mejson-Vots je posebnu pažnju posvetio završnoj obradi kako bi različite vrste drveta izgledale skladno.

Iskoristio čak i staru dršku za metlu

Dizajner je za držač kuhinjskog posuđa upotrebio običnu dršku za metlu, koju je ugradio u policu od javora.

Zanimljivo rešenje primenio je i kod aspiratora. Umesto pomeranja ventilacionog otvora nakon premeštanja šporeta, napravio je oblogu u obliku slova L.

Kuhinju je upotpunio porodičnim uspomenama i ručno izrađenim detaljima, uključujući crtež svoje ćerke i neobične ručke na ormarićima.

Ovaj projekat pokazuje kako se ostaci kvalitetnog materijala mogu ponovo iskoristiti za izradu funkcionalnog nameštaja, mada dizajner nije otkrio koliko ga je preuređenje ukupno koštalo.