Uprava JANAF -a je dobila licencu od strane američkog OFAC -a za operacije vezane za transport nafte NIS-u do 20. februara 2026.

- JANAF d.d. je, u saradnji sa Vladom Republike Hrvatske, dobio licencu koja mu, do 20. februara 2026. godine, omogućava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte radi izvršenja Ugovora o transportu sirove nafte zaključenog sa NIS a.d. Pozdravljamo odluku američke administracije kao potvrdu odgovornog rada Uprave u ostvarivanju poslovnih i strateških interesa JANAF-a, Republike Hrvatske i Evropske unije.