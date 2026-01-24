Slušaj vest

Uprava JANAF-a je dobila licencu od strane američkog OFAC-a za operacije vezane za transport nafte NIS-u do 20. februara 2026.

Povodom toga Uprava JANAF-a prenela je izjavu predsednika Uprave mr.sc. Stjepana Adanića i članova Uprave Vladislava Veselice i Ivana Barbarića:

- JANAF d.d. je, u saradnji sa Vladom Republike Hrvatske, dobio licencu koja mu, do 20. februara 2026. godine, omogućava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte radi izvršenja Ugovora o transportu sirove nafte zaključenog sa NIS a.d. Pozdravljamo odluku američke administracije kao potvrdu odgovornog rada Uprave u ostvarivanju poslovnih i strateških interesa JANAF-a, Republike Hrvatske i Evropske unije.

