Predsednik Evropskog udruženja regionalnih avio-kompanija (ERA) Jesper Rungolm izjavio je da mu je veliko zadovoljstvo, jer se ova konferencija održava u Beogradu i zahvalio nacionalnoj avio-kompaniji Er Srbiji na pomoći oko organizacije događaja.

Naveo je da se avio-industrija često susreće sa izazovima.

- Ovo je industrija koja je daleko od lake. Za neke od nas to je svakodnevna borba - borba da opstanemo, da nastavimo i da obezbeđujemo ono što je zapravo naš posao: povezanost širom sveta - dodao je on.

Dodao je i da udruženje ERA iz godine u godinu ima sve veći broj članova.

Konferencija ERA ima poseban značaj za srpsku avijaciju, jer okuplja članove evropskih regionalnih avio-kompanija među kojima je i Er Srbija.

Kako je navedeno na sajtu udruženja, ovaj događaj je odlična prilika za umrežavanje koja će omogućiti učesnicima da se povežu sa kolegama iz članstva ERA i predstavnicima više od 220 kompanija iz vazduhoplovnog ekosistema, uključujući i rukovodioce iz 55 avio-kompanija članica ERA.

Konferencija se održava danas i sutra u hotelu "Kraun Plaza".