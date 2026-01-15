Slušaj vest

Kriza u Jadranskom naftovodu (Janaf) ulazi u novu fazu. Nakon što je člana Upravnog odbora Janafa Vladislava Veselice podneo krivičnu prijavu protiv predsednika Uprave te kompanije Stjepana Adanića, drama se nastavlja. Za juče je bila zakazana sednica Nadzornog odbora na kojoj je trebalo da se odlučuje o sudbini Veselice, ali sednica nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Ovu informaciju je hrvatskim medijima potvrdio je član Nadzornog odbora i predstavnik zaposlenih Silvio Salomon Jazbec, koji ističe da se od raspleta ne odustaje.

– Dogovoreno je da nova sednica bude zakazana za 19. januar. Kao jedinu tačku dnevnog reda ponovo predlažem odluku o jednostranom raskidu ugovora o menadžmentu sa Vladislavom Veselicom, bez prava na otpremninu, zbog proizvoljnog kršenja ugovorne zabrane konkurencije kompaniji – rekao je Jazbec.

Sukob interesa

Povod za eskalaciju krize je pored međusobnih optužbi i svađe dvojice menadžera i to što je Veselica osnivao privatnu firme "Audare d.o.o." koja je registrovana za transport i skladištenje nafte delatnost kojom se bavi i sam Janaf. Nedopustivo je, kažu zaposleni, da se Veselica privatno bavi naftom dok istovremeno sedi u Upravi državne kompanije.

Radnici Janafa zbog toga traže raskid njegovog ugovora, smatrajući da je Veselica ušao u direktan sukob interesa, bez obzira na kasnije poteze.

Veselica je ranije zatražio mišljenje Komisije za sprečavanje sukoba interesa, koja mu je jasno poručila da kao član Uprave Janafa ne može istovremeno biti vlasnik i direktor privatne firme u istoj delatnosti. Nakon tog mišljenja, Veselica je najavio gašenje Audarea.

Veselica: Ostajem i radim u Janaf-u Sa druge strane, Vladislav Veselica poručuje da nema nameru da se povuče. – Dok god budem član Uprave, radiću isključivo u interesu Janafa, u skladu sa zahtevima Vlade Republike Hrvatske, koji su i danas i juče jasno preneti Upravi kompanije – naveo je on.

Ipak, Jazbec tvrdi da to ne menja suštinu problema.

– Nadzorni odbor mora da reaguje na sam čin osnivanja privatne firme od strane člana Uprave, bez obzira na kasniji stav Komisije ili najavu gašenja firme – naglašava on.

Dodaje i da Veselica, suprotno pojedinim medijskim navodima, nije unapred obavestio Nadzorni odbor o osnivanju privatne kompanije.

Sednicu tražili radnici

Pošto predsednica Nadzornog odbora Nina Ban Glasnović nije reagovala na zahtev predstavnika radnika da se sednica sazove, Jazbec je, koristeći pravo iz poslovnika, sam zakazao sednicu za 14. januar. Međutim, sednica je odložena zbog nedostatka kvoruma što dodatno produbljuje sumnje u spremnost većine da se pitanje Veselice uopšte otvori.

Iako se očekivalo da će Vlada Hrvatske ispred države koja je većinski vlasnik Janafa raspravljati o situaciji u ovoj kompaniji do toga ipak nije došlo. Izostanak reakcije iz Banskih dvora dodatno zabrinjava deo zaposlenih.

– Pozivam Vladu da iskoristi svoja vlasnička prava i zaštiti imovinu države u Janafu. Ako većina u Nadzornom odboru to ne želi, onda preuzima odgovornost za sve negativne posledice na koje radnici upozoravaju – poručuje Jazbec.