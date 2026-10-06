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Veliku Britaniju su u poslednje dve godine napustili izuzetno bogati pojedinci čija ukupna imovina iznosi oko 160 milijardi dolara.

To pokazuje razmere odliva najbogatijih stanovnika zemlje i pritisak koji poreske promene vrše na poziciju Londona kao globalnog finansijskog centra.

Mnogi milijarderi su se iz Britanije preselili u Monako, Švajcarsku i Ujedinjene Arapske Emirate, dok su se neki vratili u svoje matične zemlje, prenosi Blumberg.

Problem promena propisa

U Britaniji su u aprilu prošle godine stupile na snagu velike promene poreskog sistema, a jedna od najvažnijih promena bilo je ukidanje posebnog poreskog režima koji im je omogućavao povoljniji tretman prihoda i imovine stečene u inostranstvu.

Britanska vlada je, pored toga, povećala pojedine namete na nasledstvo i prihode povezane sa poslovima na privatnim tržištima, dok su najave novih poreskih promena dodatno povećale neizvesnost među najbogatijim stanovnicima.

U Britaniji su u aprilu prošle godine stupile na snagu velike promene poreskog sistema, a jedna od najvažnijih promena bilo je ukidanje posebnog poreskog režima koji im je omogućavao povoljniji tretman prihoda i imovine stečene u inostranstvu.

Britanska vlada je, pored toga, povećala pojedine namete na nasledstvo i prihode povezane sa poslovima na privatnim tržištima, dok su najave novih poreskih promena dodatno povećale neizvesnost među najbogatijim stanovnicima.

Manje para u budžetu

Odlazak najbogatijih predstavlja potencijalni problem za britanske javne finansije.

Najbogatijih jedan odsto poreskih obveznika učestvuje sa oko 27 odsto ukupno prikupljenog poreza na dohodak, prema podacima britanske vlade.

Njihov odlazak zato može da znači ne samo gubitak poreskih prihoda već i smanjenje potrošnje i investicija koje prate takve pojedince.

Britanija je ipak i dalje među vodećim svetskim destinacijama za bogatstvo i ima oko 2,43 miliona dolarskih milionera, što je peti najveći broj na svetu.

London takođe ostaje jedan od najvažnijih globalnih centara za upravljanje privatnim bogatstvom, pa odlazak pojedinačnih milijardera za sada ne znači da grad gubi svoj globalni status u svetu finansija.