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Britanski milioneri, uključujući bivšeg fudbalera Garija Linekera i muzičkog producenta Brajana Ina, pisali su novom premijeru Endiju Bernamu tražeći da budu više oporezovani. U otvorenom pismu 120 bogatih Britanaca navelo je da može da plaća i veći porez.

- Ne govorimo o višim porezima za one koji svaki dan ustaju i idu na posao, već za najbogatije čiji prihod potiče od bogatstva koje poseduju - navodi se u pismu koje je organizovao pokret Patriotski milioneri, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Liderka Konzervativne partije Kemi Badenoh rekla je da je "veoma dobrodošlo" da Lineker plati više poreza, dodajući da "može da napiše ček blagajni, niko ga ne sprečava".

Patriotski milioneri podržavaju porez od dva odsto na bogatstvo veće od deset miliona funti.

- Milioneri su patriotska grupa. Volimo ovu zemlju i želimo da uspe. Ali uspeh zahteva investicije a primarni izvor netaknutog kapitala je kod nas, u neoporezovanom potencijalu - navodi se u pismu.

BBC podseća da je u Velikoj Britaniji sličnih kampanja za veće oporezivanje bogatih bilo i ranije.

Bernam nije isključio porez na bogate kada ga je, nekoliko dana pre izbora za premijera, Lineker pitao o tome. Samo je nagovestio je da će u nekom trenutku možda morati da traži "malo više poreza".

U pismu Patriotskih milionera navodi se da postoji "potreba da se prihvati nova vrsta decentralizacije bogatstva i moći od najbogatijih kako bi se reinvestiralo".

Dodaje se i da se u njihovoj anketi većina milionera izjasnila za to da želi da plaća veći porez.

- Ostalo je malo ljudi sa zastarelim ekonomskim razmišljanjem i malo njih želi da sačuva savki peni koji može… Oni koji ne vide dalje od sopstvenog interesa nemaju mesto u dizajniranju Britanije za budućnost - navodi se u pismu bogataša.

Velika Britanija nema jedinstvenu "stopu poreza za milionere" ili sveobuhvatni porez na bogatstvo, što znači da se milioneri oporezuju na osnovu izvora svog novca - kao što su prihodi, dividende ili kapitalni dobici, a ne na osnovu njihove ukupne neto vrednosti.

Pošto veliki deo bogatstva milionera često dolazi od kapitalnih dobitaka ili dividendi, a ne od standardnih plata, njihova ukupna efektivna poreska stopa ponekad može biti mnogo niža od njihovog nominalnog poreskog razreda.

Grupe koje vode finansijske kampanje i političke institucije često su raspravljali o uvođenju posebnog godišnjeg poreza na bogatstvo (kao što je porez od dva odsto na bogatstvo preko deset miliona ili 100 miliona funti), ali nijedna takva inicijativa nije primenjena.

Porez na dohodak, odnosno na zarađeni prihod veći od 125.140 funti oporezuje se po najvišoj dodatnoj stopi od 45 odsto.

Porez na kapitalnu dobit (CGT) od prodaje investicija ili imovine oporezuje se do 24 odsto za poreske obveznike sa višom i dodatnom stopom.