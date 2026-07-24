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Prilikom redovnog produženja vozačke dozvole sve ranije upisane kategorije ostaju u novom dokumentu, osim u slučajevima kada vozač zbog zdravstvenog stanja više ne ispunjava uslove za određene kategorije. Posebna pravila odnose se na profesionalne vozače sa kategorijama C i D, a zdravstvene ustanove imaju zakonsku obavezu da u roku od 15 dana o tome obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vozači koji u vozačkoj dozvoli imaju više kategorija, od motocikala i putničkih automobila do kamiona i autobusa, često se pitaju da li gubitak zdravstvene sposobnosti za profesionalne kategorije automatski znači i gubitak prava na upravljanje putničkim vozilima.

Prilikom redovnog produženja dozvole u novi dokument se automatski prenose sve kategorije koje su bile upisane u prethodnoj vozačkoj dozvoli. Međutim, ukoliko se utvrdi promena zdravstvenog stanja vozača, pokreće se zakonom propisana procedura provere njegove sposobnosti za upravljanje vozilima.

Rok od 15 dana za obaveštavanje MUP-a

Iako vozačke dozvole izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, procenu zdravstvene sposobnosti vozača donose lekari. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnik Ministarstva zdravlja propisuju da zdravstvene ustanove moraju da reaguju kada utvrde da vozač više ne ispunjava uslove za upravljanje određenom kategorijom vozila.

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Ako se na zdravstvenom pregledu utvrdi da lice nije psihofizički sposobno za vozača motornog vozila ili skupa vozila određene kategorije, zdravstvena ustanova koja je izvršila pregled dužna je da o tome odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, obavesti MUP.

Po prijemu obaveštenja zdravstvene ustanove, MUP po službenoj dužnosti donosi rešenje o oduzimanju postojeće vozačke dozvole.

Zdravstvena stanja koja mogu dovesti do gubitka kategorija

Propisi predviđaju znatno strože zdravstvene kriterijume za profesionalne vozače sa kategorijama C, D i E nego za vozače sa B kategorijom.

Među najčešćim razlozima zbog kojih vozač može izgubiti pravo na profesionalne kategorije, dok i dalje ispunjava uslove za upravljanje putničkim automobilom, nalaze se:

izraženija oštećenja vida, uključujući smanjenu oštrinu vida na jednom ili oba oka, suženo vidno polje, noćno slepilo ili potpuni gubitak stereoskopskog (dubinskog) vida;

ozbiljnija kardiološka oboljenja, poput nekontrolisane hipertenzije, ugrađenog pejsmejkera ili defibrilatora, težih poremećaja srčanog ritma i stanja nakon infarkta koja nose povećan rizik od iznenadnog gubitka svesti;

dijabetes koji se leči insulinom ili lekovima koji mogu izazvati teške hipoglikemije tokom vožnje;

neurološka oboljenja i poremećaji sna, među kojima su epilepsija, hronične vrtoglavice i sindrom opstruktivne apneje u spavanju, koji izaziva izraženu dnevnu pospanost;

neurološka oboljenja i poremećaji sna, među kojima su epilepsija, hronične vrtoglavice i sindrom opstruktivne apneje u spavanju, koji izaziva izraženu dnevnu pospanost; teži psihički poremećaji, upotreba terapije koja utiče na psihomotorne sposobnosti, kao i hronični alkoholizam ili zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Šta ako vozač izgubi profesionalnu, ali zadrži B kategoriju?

Gubitak prava na upravljanje kamionom ili autobusom ne znači automatski da vozač više neće moći da upravlja putničkim automobilom.

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Pravilnik Ministarstva zdravlja propisuje znatno strože uslove za profesionalne vozače nego za vozače amaterskih kategorija A i B. Za profesionalne kategorije neophodni su besprekoran vid, stabilno zdravstveno stanje, odsustvo težih metaboličkih oboljenja, kao i ispunjavanje posebnih neuroloških i psiholoških kriterijuma.

Ukoliko lekar tokom zdravstvenog pregleda utvrdi da vozač više ne ispunjava uslove za upravljanje vozilima C ili D kategorije, ali i dalje može bezbedno da upravlja automobilom, primenjuje se sledeća procedura:

Ukoliko je prilikom zdravstvenog pregleda vozača utvrđeno da je nesposoban za upravljanje vozilima određenih kategorija (npr. C ili D), a sposoban za upravljanje vozilima kategorije "B", istom će se oduzeti vozačka dozvola i na njegov zahtev izdati nova, ali samo sa kategorijama za koje je po nalazu lekara sposoban da upravlja, naglašavaju u MUP-u.

Kategorije mogu biti vraćene

Oduzimanje profesionalnih kategorija ne mora biti trajno. Ukoliko vozač kasnije otkloni zdravstvene probleme ili novim lekarskim uverenjem dokaže da ponovo ispunjava propisane uslove, može podneti zahtev da mu se ranije oduzete kategorije vrate u vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebno ponovo polagati vozački ispit u auto-školi.