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Da li ste nekada prelistavali stare oglasnike i osetili onu čudnu mešavinu nostalgije i šoka? Društvenim mrežama ponovo kruži isečak iz novina iz 1994. godine agencije za nekretnine InterDil. U vreme kada je čuveni “deda Avram” fiksirao dinar za nemačku marku (DM), cene beogradskih kvadrata izgledale su kao naučna fantastika iz današnje perspektive.

Hajde da prošetamo kroz stambeni vodič od pre tri decenije i izračunamo surovu matematičku istinu: kada se lakše dolazilo do krova nad glavom?

Šta se nudilo ’94. godine?

Gledajući stari novinski stubac, odmah upada u oči jedno - sve cene stanova izražene su u nemačkim markama (DM), jedinoj valuti kojoj se tada verovalo.

Karaburma (20 m²) na 4. spratu prodavala se za ravno 25.000 DM.

Za popularni Blok 45 (73 m²) u prizemlju bilo je potrebno izdvojiti 65.000 DM.

Strogi Centar (63 m²) na prvom spratu nudio se po formuli „DOGOVOR”, dok je nešto veći stan u samom centru od 100 m² koštao fiksnih 220.000 DM.

U proseku, kvadratni metar u Beogradu te 1994. godine varirao je od 900 do 2.200 DM za premium lokacije.

Ekonomski paradoks: Plata vs. Kvadrat

Na prvi pogled, kupovina stana od 65.000 maraka zvuči kao san snova za današnje kupce. Ali, đavo leži u detaljima, tačnije – u novčaniku.

Eko-bilans 1994. godine : Nakon stabilizacije i uvođenja novog dinara, prosečna plata u SR Jugoslaviji tokom 1994. godine iznosila je jedva oko 100 do 150 nemačkih maraka u realnoj kupovnoj moći (neretko i manje u zavisnosti od meseca).

: Nakon stabilizacije i uvođenja novog dinara, prosečna plata u SR Jugoslaviji tokom 1994. godine iznosila je jedva oko 100 do 150 nemačkih maraka u realnoj kupovnoj moći (neretko i manje u zavisnosti od meseca). Da biste kupili onaj skromni stan na Karaburmi (25.000 DM), bilo vam je potrebno oko 200 prosečnih plata.

Za komforniji stan u Bloku 45 morali ste da radite više od 500 meseci (oko 41 godinu), i to da celu platu ostavljate sa strane! Gde smo danas

Danas je prosečna neto plata u Srbiji prešla granicu od 1.030 evra (oko 121.800 dinara), dok se prosečna cena

kvadrata u starogradnji u Beogradu kreće oko 2.760 evra.

isti onaj stan u Bloku 45 (73 m²) danas na tržištu opušteno dostiže cenu od oko 200.000 evra (cca 2.700 €/m²).

za njegovu kupovinu danas vam je potrebno oko 194 prosečnih plata. Efekat globalne inflacije: Gde je nestala marka?

Mnogi zaboravljaju da i devize gube vrednost. Zbog globalne inflacije, 100 nemačkih maraka iz 1994. godine nema istu kupovnu moć kao 50 evra danas. Prema kalkulatorima inflacije, vrednost zapadnih valuta se od devedesetih skoro duplirala. Tih 65.000 maraka iz 1994. godine po realnoj kupovnoj moći danas bi iznosilo blizu 70.000 do 80.000 evra.

Međutim, pošto su cene nekretnina u Beogradu rasle drastično brže od opšte stope inflacije, investicija u beogradske kvadrate pokazala se kao čist dobitak. Ko je te 1994. godine imao keš kod sebe, danas sedi na pravom malom bogatstvu.

Iako nam cifre sa požutelog papira deluju jeftino, statistika ne laže: prosečnom građaninu je 1994. godine bilo jednako teško (ili teže) da kupi stan iz redovnih primanja nego danas. Glavna razlika? Tada stambeni krediti u bankama nisu postojali kao opcija - stan se kupovao isključivo za keš u nemačkim markama, naravno.