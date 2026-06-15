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Iako je zabeležen blagi pad broja kupoprodajnih ugovora, a kamatne stope na stambene kredite su se stabilizovale, tržište nekretnina u Srbiji i dalje karakteriše jedan upečatljiv trend, veliki broj kupovina obavlja se bez pomoći bankarskih kredita. Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda, oko polovine svih stanova u Srbiji kupuje se gotovinom, dok u pojedinim segmentima novogradnje taj udeo dostiže i 80 odsto.

Takvi podaci često otvaraju pitanje među građanima koji stanove kupuju putem dugoročnih kredita: ko su kupci koji raspolažu tolikim iznosima novca za nekretnine čija cena kvadrata u Beogradu retko pada ispod 2.500 evra, a na pojedinim lokacijama prelazi i 5.000 evra?

Ko najčešće kupuje stanove za gotovinu

Iako se često pretpostavlja da iza takvih kupovina stoji sumnjiv kapital, stručnjaci iz oblasti nekretnina navode da su najčešći kupci za gotovinu pripadnici nekoliko jasno definisanih grupa.

Dijaspora ulaže u nekretnine

Građani Srbije koji žive i rade u zemljama poput Austrije, Nemačke, Švajcarske ili Sjedinjenih Američkih Država godinama sve češće usmeravaju svoju ušteđevinu ka domaćem tržištu nekretnina. Zbog niskih kamata na štednju u inostranstvu, mnogi se odlučuju da novac ulože u stanove, pre svega u Beogradu i Novom Sadu, koje smatraju sigurnim vidom investicije.

Vezane kupovine kao čest model

Jedan od najzastupljenijih obrazaca na domaćem tržištu jeste takozvana lančana kupovina. U praksi to znači da vlasnik proda nasleđenu kuću, plac koji je dobio na vrednosti ili veći porodični stan, a zatim dobijeni novac uloži u kupovinu jedne ili više novih nekretnina. Često se kupuju dva manja stana, jedan za članove porodice, a drugi za izdavanje. U statistici se takve transakcije evidentiraju kao nove kupovine za gotovinu, iako se zapravo radi o preraspodeli već postojećeg kapitala.

Menadžeri i zaposleni u IT sektoru

Među kupcima koji nekretnine plaćaju bez kredita nalaze se i visoko plaćeni profesionalci. Reč je o top menadžerima i zaposlenima u IT industriji koji, pored visokih primanja, često ostvaruju dodatne prihode kroz bonuse ili akcije kompanija. Zahvaljujući tome, pojedini uspevaju da akumuliraju dovoljno sredstava za kupovinu stana bez zaduživanja kod banaka.

Lokacije na kojima dominira kupovina za gotovinu

Posmatrano po regionima i gradskim zonama, kupovina za gotovinu najizraženija je na najatraktivnijim lokacijama. Među njima se izdvajaju Beograd na vodi, Novi Beograd i Vračar, kao i turistički centri poput Zlatibora i Kopaonika. Na tim tržištima udeo kupaca koji koriste stambene kredite vrlo je mali i iznosi manje od deset odsto.

Gde dominiraju kupci na kredit

Za razliku od luksuznijih lokacija, kupci koji se oslanjaju na bankarske kredite najčešće su mladi bračni parovi i građani koji koriste državne programe podrške za kupovinu prve nekretnine. Njihov fokus uglavnom nije na najskupljoj novogradnji, već na pristupačnijim delovima Beograda, poput Mirijeva, Borče i Zemun Polja, kao i na gradovima kao što su Niš, Kragujevac i Pančevo, gde su cene stanova bliže mogućnostima prosečnih domaćinstava.

Analitičari ocenjuju da tržište nekretnina trenutno funkcioniše kroz dva paralelna segmenta, jedan čine investitori koji raspolažu gotovinom i kroz kupovinu nekretnina nastoje da uvećaju kapital, dok drugi čine građani koji putem kredita rešavaju stambeno pitanje. Sve dok investiciona tražnja ostaje na visokom nivou, značajniji pad cena nekretnina u Srbiji ne deluje verovatno.