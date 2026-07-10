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ProCredit banka pokrenula je ProAcademy, novi edukativni program namenjen vlasnicima, direktorima i liderima malih i srednjih preduzeća, sa ciljem da kroz praktična znanja i razmenu iskustava dodatno unapredi razvoj domaće privrede.

Kao banka koja već 25 godina gradi dugoročna partnerstva sa privredom, ProCredit je odlučila da iskustvo i znanje koje je godinama razvijala u okviru Bankarske akademije i Menadment akademije za svoje zaposlene učini dostupnim i svojim klijentima. ProAcademy predstavlja nastavak višedecenijskog opredeljenja banke da, pored finansijske podrške, kompanijama pruži i dodatnu vrednost kroz stručno usavršavanje i razvoj kompetencija za unapređenje poslovanja. „Naša uloga nikada nije bila isključivo finansiranje poslovanja. Verujemo da održiv rast kompanija zavisi podjednako od dostupnosti kapitala i od kvaliteta znanja na kojem se donose poslovne odluke. Zato pokrećemo ProAcademy – program kroz koji želimo da sa našim klijentima podelimo iskustva i praksu koje smo godinama razvijali u okviru ProCredit grupe“, izjavio je Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora ProCredit banke.

Program je namenjen pre svega vlasnicima, direktorima i liderima kompanija koje žele da unaprede svoje poslovanje kroz praktične edukacije i razmenu iskustava sa ekspertima i drugim privrednicima. Učesnici ProAcademy programa imaće priliku da steknu praktična znanja iz oblasti upravljanja finansijama, razvoja prodaje, organizacije poslovanja, liderstva i organizacione kulture, kao i da kroz interaktivan rad razvijaju rešenja primenljiva u svakodnevnom poslovanju. Poseban segment programa predstavlja umrežavanje sa drugim vlasnicima i direktorima kompanija iz regiona, kao i pristup iskusnim trenerima, mentorima i dodatnim edukativnim sadržajima. Učešće u programu je potpuno besplatno, a broj mesta za prvu generaciju polaznika je ograničen. Pokretanjem ProAcademy programa, ProCredit banka dodatno potvrđuje svoju dugogodišnju posvećenost razvoju malih i srednjih preduzeća, nastavljajući da bude partner privredi ne samo kroz finansijska rešenja, već i kroz prenos znanja, iskustva i najboljih poslovnih praksi.

Foto: Promo

Prijave su otvorene do 31. avgusta 2026. godine. Iskoristi priliku i prijavi se za ProAcademy.

Kontakt: Milun Marić, Corporate Communications Officer, ProCredit Bank Srbija, Tel.: +381 63 480 031,

E-mail: Milun.Maric@procredit-group.com

O ProCredit Bank Srbija:

ProCredit banka je nemačka, razvojno orijentisana banka za Istočnu i Jugoistočnu Evropu, posvećena podršci mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i fizičkim licima, s ciljem podsticanja ekonomskog rasta i održivog razvoja. Do danas, ProCredit banka je investirala preko 5,7 milijardi evra u Srbiji, od čega preko 85% čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Istovremeno, kao podrška ekonomskom rastu i održivom razvoju, banka poseban značaj pridaje odgovornom bankarstvu, promovisanju ulaganja u projekte iz oblasti energetske efikasnosti i razvijanju kulture štednje među svojim klijentima. ProCredit banka je član ProCredit Grupe, grupe finansijskih institucija koje posluju u mnogim zemljama širom sveta. Jedini akcionar ProCredit banke u Srbiji je ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu. Za više informacija, posetite https://www.procreditbank.rs/.