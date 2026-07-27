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Luj Viton (Louis Vuitton) je izradio zvanični kofer (Trophy Trunk) za pehar pobednika Svetskog prvenstva u fudbalu 2026, koje su zajednički organizovali SAD, Kanada i Meksiko. Francuska luksuzna kuća je zvanični partner FIFA i izrađuje kofere za pehar Svetskog prvenstva još od Mundijala u Južnoj Africi 2010. godine.

Za 2026. napravljen je potpuno novi, ručno izrađen model koji je prvi put predstavljen pred finale u Njujorku.

Ono što je zanimljivo jeste da cena tog konkretnog kofera nije javno objavljena. Ni FIFA ni Luj Viton nisu saopštili koliko su platili njegovu izradu.

Na osnovu cena sličnih ručno izrađenih Luj Viton kovčega, stručnjaci iz industrije luksuzne robe procenjuju da bi njegova vrednost mogla da bude između 100.000 i 250.000 evra, dok pojedine procene idu i više zbog jedinstvenog dizajna i činjenice da je reč o unikatnom primerku napravljenom isključivo za FIFA. Međutim, to su nezvanične procene, a ne zvanično potvrđena cena.

Kofer je izrađen u čuvenoj radionici Luj Vitona u Anijeru kod Pariza, presvučen je prepoznatljivim monogram platnom, ima ručno oslikano zlatno slovo "V“ (koje simbolizuje i Victory i Vuitton), pozlaćene metalne uglove i kopče, dok je unutrašnjost obložena svetlom kožom kako bi štitila najvredniji trofej u svetskom fudbalu.

Vredno je napomenuti da Luj Viton nije izradio sam pehar, već isključivo luksuzni kofer za njegov transport i ceremonijalno predstavljanje. Originalni pehar Svetskog prvenstva ostaje u vlasništvu FIFA, dok šampionska reprezentacija dobija repliku trofeja.