Omiljeni saputnik se vraća: Bebe na letovima Er Srbije ponovo će dobijati plišanog medu kao znak dobrodošlice
Kompanija Er Srbija objavila je danas da će bebe na letovima Er Srbije ponovo dobijati plišanog medu kao znak dobrodošlice i pažnje.
- Er Srbija sa zadovoljstvom obaveštava putnike da se plišani meda, omiljeni saputnik najmlađih putnika, ponovo ukrcava na redovne letove nacionalne avio-kompanije iz Beograda. Nakon velikog interesovanja i brojnih pozitivnih reakcija, bebe na letovima Er Srbije ponovo će dobijati plišanog medu kao znak dobrodošlice i pažnje.
Meda, koji je za mnoge porodice postao uspomena na prvo putovanje avionom, nastavlja svoju misiju – da bebama poželi dobrodošlicu na nebu, a roditeljima ulepša iskustvo putovanja.
Kroz ovu inicijativu Er Srbija nastavlja da unapređuje putničko iskustvo i razvija usluge koje doprinose prijatnijem putovanju za porodice sa decom.
Plišani meda ostaje mali znak pažnje sa velikom simbolikom, uspomena koja najmlađe putnike prati dugo nakon sletanja - navodi se u saopštenju.
Biznis Kurir