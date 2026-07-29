Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kompanija Er Srbija objavila je danas da će bebe na letovima Er Srbije ponovo dobijati plišanog medu kao znak dobrodošlice i pažnje.

- Er Srbija sa zadovoljstvom obaveštava putnike da se plišani meda, omiljeni saputnik najmlađih putnika, ponovo ukrcava na redovne letove nacionalne avio-kompanije iz Beograda. Nakon velikog interesovanja i brojnih pozitivnih reakcija, bebe na letovima Er Srbije ponovo će dobijati plišanog medu kao znak dobrodošlice i pažnje.

Meda, koji je za mnoge porodice postao uspomena na prvo putovanje avionom, nastavlja svoju misiju – da bebama poželi dobrodošlicu na nebu, a roditeljima ulepša iskustvo putovanja.

Kroz ovu inicijativu Er Srbija nastavlja da unapređuje putničko iskustvo i razvija usluge koje doprinose prijatnijem putovanju za porodice sa decom.

Plišani meda ostaje mali znak pažnje sa velikom simbolikom, uspomena koja najmlađe putnike prati dugo nakon sletanja - navodi se u saopštenju.