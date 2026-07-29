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Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane i pravna lica na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i zahtevaju uplatu novca.

MUP apeluje na primaoce ovakvih poruka da budu oprezni, ne otvaraju priloge i linkove i ne postupaju prema navedenim instrukcijama.

Falsifikovana adresa pošiljaoca

U polju pošiljaoca lažno je prikazana adresa dmspodrska@rgz.gov.rs, dok se u naslovu poruke navodi: „SPECIFIKACIJA po ugovoru br. 09-1780/2026, od 01.06.2026. do 30.06.2026“.

Kako objašnjava MUP, reč je o pokušaju prevare korišćenjem tehnike "email spoofing“. Tom metodom se falsifikuje adresa pošiljaoca kako bi poruka izgledala kao da je poslata sa zvanične adrese državne institucije.

Republički geodetski zavod potvrdio je da sa navedene adrese nije slao specifikacije, račune niti zahteve za uplatu.

Ne otvarajte priloge i ne uplaćujte novac

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane i kompanije da ne otvaraju priloge i linkove iz sumnjivih poruka, ne izvršavaju uplate i ne postupaju prema instrukcijama pošiljalaca.

Autentičnost svake sumnjive komunikacije trebalo bi proveriti isključivo putem zvaničnih kanala Republičkog geodetskog zavoda.

MUP, u saradnji sa RGZ i drugim nadležnim organima, preduzima mere kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog slučaja, identifikovana odgovorna lica i građani i kompanije zaštićeni od ovog oblika prevare.