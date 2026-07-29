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Predsednik Redžep Tajip Erdogan je izjavio da bi Turska mogla da dobije do milion barela nafte dnevno na osnovu plana saradnje u energetici o kojem je juče u Ankari razgovarao s iračkim premijerom Alijem el Zaidijem.

Dva suseda su razgovala o bezbednosti, trgovini, energetici, transportu i upravljanju vodama, a i o zajedničkim infrastrukturnim projektima.

- Naš cilj je da što pre potpišemo sveobuhvatni sporazum o saradnji u energetici na obostranu korist - rekao je Erdogan tokom zajedničke konferencije za novinare sa el Zaidijem, napominjući da je istekao prethodni bilateralni sporazum o naftovodu Kirkuk-Džejhan.

Erdogan je rekao da će turska državna naftna kompanija TPAO steći 15% udela u BP Energy Company Limited iz Kirkuka po posebnom današnjem sporazumu o prenosu akcija.

El Zaidi, koji je nedavno postao premijer Iraka posle višemesečnog zastoja od prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, posetio je Ankaru pošto je prethodno bio u Vašingtonu i Teheranu.

Posle sastanka Al-Zaidija s predsednikom SAD Donaldom Trampom početkom ovog meseca, američke kompanije su potpisale sporazume i partnerstva vrednosti 60 milijardi dolara sa Irakom, uključujući o stvaranju alternativnih ruta za transport nafte iz Persijskog zaliva.

Jedan projekat koji se razmatra je cevovod koji bi povezao Basru na jugu Iraka sa Haditom na zapadu Iraka, a odatle sa lukom Džejhan u Turskoj i lukom Banijas na sirijskoj obali.

Turska pregovara o okončanju višedecenijskog sukoba sa domaćom pobunjeničkom Radničkom partijom Kurdistana (PKK), čiji su borci sada uglavnom na severu Iraka.