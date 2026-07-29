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Novi sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvali su rast cena nafte na 87 dolara po barelu, dok su evropski berzanski indeksi zabeležili dobitke. U međuvremenu, investitori iščekuju odluku američkih Federalnih rezervi o kamatnim stopama, kao i finansijske izveštaje tehnoloških giganata Majkrosoft, Meta i Kvalkom.

Cena severnomorske nafte Brent jutros je porasla za oko 3,8 odsto i premašila 87 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta poskupela za približno 3,7 odsto, na više od 82 dolara po barelu, prenosi CNBC.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je iranska Revolucionarna garda ispalila više balističkih raketa na američke baze na Bliskom istoku.

Nakon toga, američke i saudijske snage izvele su napade na logističke i skladišne objekte proiranskih grupa u istočnom Iraku.

Na evropskim berzama jutros su zabeleženi blagi dobici. Nemački DAX je u 9.30 časova bio viši za 0,09 odsto, francuski CAC 40 za 0,26 odsto, britanski FTSE za 0,47 odsto, dok je moskovski MOEX ojačao za 0,93 odsto.

Evropski fjučersi gasa za avgust na otvaranju trgovanja na amsterdamskoj berzi TTF dostigli su cenu od 56,5 evra po megavat-satu.

Na valutnom tržištu Foreks evro danas vredi 1,13978 dolara.

Istovremeno, cena zlata porasla je na 4.046,77 dolara za trojsku uncu, dok je pšenica dostigla cenu od 6,66736 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kilograma).

Na Volstritu je u utorak indeks Dau Džons (Dow Jones) na zatvaranju trgovanja porastao za 1,03 odsto, na 52.747,32 poena. Indeks S&P 500 ojačao je za 0,21 odsto, na 7.428,78 poena, dok je Nasdak (Nasdaq) oslabio za 0,22 odsto i završio trgovanje na 24.876,91 poen.

Do kraja nedelje pažnja evropskih tržišta biće usmerena na preliminarne podatke o bruto domaćem proizvodu evrozone i Nemačke, inflaciji u evrozoni, kao i na odluku Banke Engleske o kamatnim stopama.