"Kostolac je mesto na kom je Srbija posle više od tri decenije izgradila nove elektrane" Đedović Handanović s predstavnicima MMF obišla termoelektranu B3
Danas smo u Kostolcu, zajedno sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fodna obišli novi proizvodni kapacitet Elektroprivrede Srbije - termoelektranu B3
Kostolac je mesto u kojem je Elektroprivreda Srbije posle više od 30 godina izgradila nove elektrane i primer kako tradicionalna energetika i obnovljivi izvori mogu da idu zajedno i kako zapravo tranzicija može da izgleda u praksi, jer na mestu rudarskih odlagališta danas proizvodimo zelene megavate iz sunca i vetra. Ali sigurnost je prioritet i zato je bazna energija neophodna, zato je blok B3 važan za decenije pred nama.
Neophodno je i da uspešno privedemo kraju transformaciju Elektroprivrede, jer energetsku sigurnost u vreme globalnih nestabilnosti i dekarbonizacije, može da osigura samo snažna i profitabilna kompanija - napisala je ministarka Đedović Handanović na Instaramu.
