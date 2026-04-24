Slušaj vest

Do kraja aprila očekuje se da će biti izdato 100.000 potvrda za legalizaciju objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, koji je poznat i kao zakon Svoj na svome. Međutim, da bi rešenje o legalizaciji postalo pravosnažno, građani moraju da uplate taksu od oko 100 evra u roku od 30 dana od prijema ove potvrde.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je na građane koji su podneli zahtev za legalizaciju da u što kraćem roku uplate naznačenu taksu, jer bez toga nema rešenja o legalizaciji i sve pada u vodu.

Šta kaže advokat

Kako je za Biznis Kurir objasnio advokat Mihailo Repić, u ovom trenutku u pogledu primene zakona kolokvijalno nazvanog Svoj na svome teško je dati bilo kakvu prognozu o trajanju samog postupka.

- Određene potvrde Agencije za prostorno planiranje su donete i one dalje idu ka katastrima, koji će te i takve objekte da upisuju. Objekti koji nemaju tehničke uslove neće biti upisani, a vlasnici će biti pozvani da otklone nedostatke. Nadoknada može da varira u zavisnosti od površine objekta i zone u kojoj se nalazi. Naknada se ne plaća za objekat ukoliko je jedina nekretnina za stanovanje podnosioca zahteva. U slušaju da se naknada ne plati, država će sprovoditi određene postupke, kao što je zabrana raspolaganja i slično. Imajući u vidu visinu naknade, koja će za stambene objekte biti najmanja moguća, smatram da je jedino razumno rešenje da se taksa plati - poručio je advokat Repić.

Taksa nije ista za sve Cene legalizacije zavise od lokacije i tipa nekretnine, ali i grada u kome se objekat nalazi. Ovo su cene: Gradovi sa preko 100.000 stanovnika (Novi Sad, Niš, Kraljevo) od 100 do 500 evra Gradovi od 50.000 do 100.000 stanovnika od 100 do 300 evra

Manje opštine (ispod 50.000 stanovnika) od 100 do 150 evra Beograd - osam zona s različitim naknadama, najskuplje u centralnim delovima luksuzne nekretnine do 1.000 evra Plaćanja takse za legalizaciju biće oslobođeni primaoci socijalne pomoći, invalidi, samohrani roditelji i roditelji s troje ili više dece.

Foto: RINA

Građani će taksu plaćati tek nakon što dobiju obaveštenje iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam putem mejla, telefona ili na adresu iz prijave podnosioca. Svi iznosi se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.

Poštovanje rokova

Nakon što građani prime obaveštenje o obavezi plaćanja naknade, dužni su da uplatu izvrše u što kraćem roku. Zakonski predviđen rok za uplatu je 30 dana od dana prijema obaveštenja kako bi se legalizacija uspešno privela kraju. Građani koji su podneli zahtev za legalizaciju treba da urade sledeće:

proverite da li ste dobili rešenje i obaveštenje o uplati,

obavezno uplatite iznos od 100 evra jer je to uslov za dobijanje konačnog papira,

prilikom uplate koristite ispravan poziv na broj, koji je sada dostupan na rešenjima nakon otklanjanja tehničke greške,

ne prekoračujte rok od 30 dana za uplatu jer rizikujete poništavanje čitavog postupka,

ukoliko ne uplatite taksu u roku od 30 dana, što je zakon predviđen rok, vaš zahtev za legalizaciju biće poništen.

Podsećamo, prema zakonu Svoj na svome, rok za prijavu je bio od 8. decembra 2025. do 5. februara 2026, ali je zbog ogromnog interesovanja građana taj rok pomeren za tri dana, tj. do 8. februara. Prema zvaničnim podacima, stiglo je više od 2,5 miliona zahteva za legalizaciju, a oko 74 odsto zahteva je podneto za porodične i pomoćne objekte.

Foto: Kurir/T.I.

Taksa za pomoćne objekte

Kako piše na sajtu Svoj na svome/troškovi upisa (https://svojnasvome.gov.rs/troskovi-upisa), magacini i pomoćni objekti do 500 kvadrata biće upisani besplatno, dok će se za objekte koji su veći od ove kvadrature plaćati 10 evra za svaki dodatni kvadrat.

Rešena administrativna greška na uplatnicama

Tokom procesa legalizacije uočen je administrativni problem jer na prvobitnim rešenjima nije bio odštampan poziv na broj neophodan za uplatu. Ova greška je izazvala privremenu konfuziju, ali je ubrzo otklonjena, tako da građani sada imaju precizne instrukcije za plaćanje takse.