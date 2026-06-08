Slušaj vest

Po ovom parametru, svega nekoliko zemalja u Evropi je ispred Srbije, rečeno je na sednici na kojoj su razmatrani rezultati privrednih kretanja u prvom kvartalu ove godine i aktivnosti usmerene na očuvanje ekonomske stabilnosti i podsticanje daljeg rasta.

Ključni ekonomski pokazatelji i sektori

Glavni pokretači rasta: Pozitivni rezultati u prvom kvartalu zabeleženi su u oblastima turizma, građevinarstva i spoljne trgovine.

Stabilna inflacija: Na sednici Saveta rečeno je i da je stopa inflacije u ovom periodu iznosila 3,5 odsto, što je blizu proseka evrozone.

Posebno je ukazano na značaj nastavka investicionog ciklusa i ubrzanja realizacije projekata koji imaju direktan uticaj na ekonomsku aktivnost. Kako je naglašeno, uspešno je ubrzana realizacija 20 najvažnijih investicionih projekata.

Premijer Macut istakao je važnost nastavka neposrednog dijaloga sa kompanijama koje u najvećoj meri doprinose rastu BDP-a, kako bi uz podršku Vlade Srbije lakše prebrodile aktuelne izazove na domaćem i međunarodnom tržištu.