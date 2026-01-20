Slušaj vest

Prema najnovijim projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda, ažuriranim zajedno sa upravo objavljenim izveštajem o projekcijama za globalnu privredu, očekuje se da će bruto domaći proizvod (BDP) Srbije zabeležiti rast od 3,6%, dok se za inflaciju predviđa nivo od 4%.

Kada je reč o BDP-u, radi se o značajnom poboljšanju za oba pokazatelja, pošto je MMF sredinom decembra za Srbiju projektovao rast BDP od 3% i inflaciju od 4,6%, što bi značilo da bi rast cena izašao iz ciljanog okvira Narodne banke Srbije.

Srbija bolja od regionalnog proseka

Projektovana stopa rasta od 3,6% pozicionira Srbiju znatno iznad proseka grupe zemalja u koju je MMF klasifikuje. Naime, za region evropskih ekonomija u nastajanju i razvoju, Fond predviđa prosečan rast od 2,3 procenta u ovoj godini. Pri tome, zajedno sa Albanijom kojoj MMF takođe projektuje rast BDP od 3,6% trenutno je na vrhu regiona prema tom pokazatelju, dok MMF Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji predviđa rast BDP-a od 3,2%, a Bosni i Hercegovini 2,7%.

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Za evrozonu, kojoj pripadaju Hrvatska i Slovenija, projektuje se rast od 1,3%, a ove dve države trebalo bi da ostvare značajno bolje rezultate od tog proseka. Hrvatskoj MMF, naime, projektuje rast od 2,7 a Sloveniji od 2,3% u 2026. godini.

Svetska ekonomija "stabilna uprkos svemu"

Na globalnom nivou, MMF ocenjuje da je svetska ekonomija ušla u 2026. godinu sa dozom stabilnosti, uprkos brojnim izazovima. U izveštaju World Economic Outlook se navodi da je globalni rast projektovan na 3,3 procenta u 2026. godini, što predstavlja blagu reviziju naviše u odnosu na ranija predviđanja. Stručnjaci Fonda objašnjavaju da ovaj stabilan učinak na površini proizilazi iz "balansiranja suprotstavljenih sila koje trenutno oblikuju svetsko tržište".

Glavni pokretač globalne otpornosti leži, kako ističu, u tehnološkom sektoru. U izveštaju se ocenjuje da su efekti promenljivih trgovinskih politika neutralisani rastućim investicijama povezanih sa tehnologijom, uključujući veštačku inteligenciju, a posebno u Severnoj Americi i Aziji. Sjedinjene Američke Države trebalo bi da zabeleže snažan rast, projektovan na 2,4 procenta u ovoj godini, podržan fiskalnom politikom i popuštanjem monetarnih stega.

Foto: Petar Aleksić

Posebno je značajno za srpsku ekonomiju stanje u Nemačkoj, koja je ključni trgovinski partner regiona. MMF predviđa da će se rast u Nemačkoj oporaviti sa procenjenih 0,2 procenta u 2025. na 1,1 procenat u 2026. godini, a ekonomisti se nadaju pozitivnom "prelivajućem" efektu na izvozno orijentisane kompanije na Balkanu.

Rizici i preporuke MMf-a

Iako su brojke ohrabrujuće, MMF upozorava da opasnosti nisu prošle. Postoji zabrinutost da bi ponovna procena očekivanja rasta produktivnosti u vezi sa veštačkom inteligencijom mogla dovesti do pada investicija i izazvati naglu korekciju na finansijskim tržištima. Takođe, trgovinske tenzije bi mogle da se rasplamsaju, produžavajući neizvesnost i teže opterećujući aktivnost.

Kada je reč o cenama, globalna ukupna inflacija bi trebalo da padne na 3,8% u 2026. godini, međutim, zvaničnici Fonda naglašavaju da borba za stabilnost cena zahteva kontinuitet. U izveštaju se poručuje da politike za podsticanje stabilnosti i održivo podizanje srednjoročnih izgleda za rast zahtevaju oštar fokus na obnavljanje fiskalnih rezervi, očuvanje cenovne i finansijske stabilnosti, smanjenje neizvesnosti i sprovođenje strukturnih reformi bez daljeg odlaganja.