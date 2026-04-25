Slušaj vest

U Borskoj reci, u okviru rudnika podzemne eksploatacije Jama, prema procenama ima više od 800 miliona tona rude koja u proseku sadrži 0,57 odsto bakra, a rukovodilac novog sistema Boban Mladenovski kaže da je plan da prva faza eksploatacije traje 22 godine.

Mladenovski je rekao da je planirano da se u prvoj godini eksploatacije otkopa 4,8 miliona tona rude.

- Prva faza eksploatacije Borske reke trajaće 22 godine. Krećemo postepeno, pa je u prvoj godini planirano otkopavanje 4,8 miliona tona rude, a u petoj čak 18 miliona tona rude. Poređenja radi, treba podsetiti na činjenicu da je Jama najveću proizvodnju ostvarila daleke 1998. kada je za godinu dana otkopano dva miliona tona rude - naveo je on, saopšteno je iz kompanije Ziđin Koper u čijem sastavu Jama funkcioniše.

Dodao je da je u planu otkopavanje visokoproduktivnom metodom, uz primenu inženjerskih rešenja koja omogućavaju efikasan transport i bezbedan rad.

Li Kunći koji je zadužen za proizvodnju i tehničku pripremu istakao je da je putna mreža niskopa dugačka 58,9 kilometara, kao i da će u projekat "Nove Jame" biti uloženo 1,16 milijardi dolara.

Procene pokazuju da je prosečan sadržaj zlata 0,19 grama po toni i srebra 1,32 grama po toni u rudi, a rukovodilac rudnika u Boru Negovan Aksić rekao je da je uz otkopavanje dubljih delova Borske reke i izgradnju nove flotacije za preradu jamske rude budućnost podzemne eksploatacije zagarantovana.

Kako se navodi, infrastrukturu Nove Jame čine ventilaciona i vetrena okna, pumpe, novo servisno okno, hala drobljenja i mlevenja i kosi transporter koji se nalazi na najdubljoj koti, šest stotina metara pod zemljom, a traka je široka 1,6 metara i njome će dnevno na preradu stizati 54.540 tona rude.

Iz kompanije navode da su zbog specifičnosti posla u potrazi za rudarskim inženjerima školovanim za podzemnu eksploataciju, kao i za inženjerima mašinstva i elektrotehnike za održavanje složenih sistema.