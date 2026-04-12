Slušaj vest

Procena vrednosti nalazišta bora u Piskanji kod Raške dostiže čak 5,5 milijardi američkih dolara. Ova cifra zasnovana je na podacima kompanije IMARC Group, koja se bavi analizom tržišnih cena minerala i koja je cenu bora u četvrtom kvartalu prošle godine procenila na čak 780 USD po toni.

Ovu informaciju objavio je kanadski finansijski portal Stockhouse u saradnji sa kompanijom Boron One Holdings Inc. iz Kanade, koja razvija pomenuti projekat u Srbiji i nalazi se pred samim otvaranjem rudnika.

U tekstu se naglašava da je bor mineral sa širokim spektrom primene i da ima ključnu ulogu u mnogim industrijama, uključujući proizvodnju stakla i optičkih vlakana, metalurgiju, elektroniku, obnovljive izvore energije, baterije i električna vozila. Takođe se ističe da su evropske zemlje gotovo u potpunosti zavisne od uvoza bora, što eksploataciju ovog resursa u Srbiji čini strateški važnom za industrijsku i energetsku sigurnost Evrope.

Navodi se da je Boron One jedina javna kompanija na svetu koja je u potpunosti fokusirana na bor, sa ciljem da diversifikuje globalno tržište i parira velikim kompanijama poput Rio Tinta i Eti Madena. Projekat Piskanja kod Raške, koji je u potpunom vlasništvu ove kanadske firme, raspolaže visokokvalitetnim zalihama bora sa niskim nivoom arsena, što ga čini posebno atraktivnim za evropsko tržište.

Procene resursa u Piskanji obuhvataju 1,39 miliona tona izmerene, 5,48 miliona tona indikativne i 284.700 tona inferirane količine B₂O₃ (oksida bora), uz prosečan sadržaj bora u rasponu od 34 do 40%.

Prema informacijama koje prenosi Stockhouse, Boron One je do sada završio preliminarnu ekonomsku procenu projekta (2022. godine), studiju izvodljivosti (2023.) kao i procenu uticaja na životnu sredinu (2025). Kompanija se trenutno nalazi u procesu pribavljanja svih neophodnih dozvola za eksploataciju i radi na drugoj od tri faze licenciranja, sa planom da uskoro pređe u fazu izgradnje i prerade. Podseća se i da je Boron One u martu saopštio da vodi pregovore i proces provere sa potencijalnim strateškim partnerom koji ima značajne potrebe za boratnim mineralima i njihovim derivatima.

Pored toga, kako navodi Stockhouse, pokrenuta je i inicijativa za obnovu obližnjeg rudnika kolemanita Pobrđe, što bi moglo ubrzati početak proizvodnje i ostvarivanje prihoda.

U ovom rudniku, kojim upravljaju Ibarski rudnici, država je još devedesetih godina prošlog veka započela probnu eksploataciju borata u Srbiji, a on već više od deset godina funkcioniše kao rudnik bora. U Pobrđu su pronađeni minerali među kojima dominira kolemanit, koji se koristi za kontrolu nuklearnih reakcija u reaktorima i zaštitu od radioaktivnog zračenja, kao i manje količine haulita.

Boron One je izrazio plan da modernizuje rudnik Pobrđe i uvede savremenu opremu koja bi omogućila eksploataciju rude i iz dubljih slojeva nalazišta.