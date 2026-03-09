Velika kriza prisutna je na globalnom nivou. Ratovi izbijaju jedan za drugim, geopolitičke tenzije rastu, a ekonomska neizvesnost postaje svakodnevica. U takvoj situaciji niko ne može da predvidi šta bi se u budućnosti moglo dogoditi. Ovo stavlja investitore u nezavidnu poziciju pa je svaki njihov naredni potez pod znakom pitanja. Sve to ima direktan uticaj na svetsku ekonomiju – tržišta su nestabilna, investitori oprezni, a mnogi se pitaju gde danas uopšte pronaći sigurnost. Ipak, prethodnih dana jedna stvar je opet pokazala kako se nosi sa teškim situacijama. Zlato je u kratkom roku opet dostiglo primetan rast i time ponovo privuklo investitore, koji u narednom periodu ne bi smeli mnogo da razmišljaju kada je u pitanju prvi izbor na tržištu! Upravo u trenucima kada su akcije pod pritiskom, a valute gube na stabilnosti, zlato često dobija na vrednosti. Pratite kretanje cene zlata u realnom vremenu.

O tome da zlato uvek u nestabilnim vremenima treba biti prioritet investitorima i da ga opet prati pozitivan trend na tržištu, govore I rezultati u prethodnom periodu. Može se ići još malo u prošlost pa posmatrati kretanje cene zlata i na duži rok. U odnosu na pre šest meseci cena zlata porasla je za skoro 45%! Ovo jasno pokazuje šta možete očekivati od zlata na duži rok. Međutim, ni na kraći rok situacije nije mnogo drugačija pošto je rast primetan i u odnosu na prethodnih mesec dana, a pre nekoliko dana zlato je doživelo rast od nekoliko procenata za samo jedan dan! Brojevi, kao i globalna situacija, maksimalno idu u korist I zlatu, i sada ovaj plemeniti metal, pored toga što je pravi izbor za dugoročno ulaganje, može poslužiti investitorima za ubiranje i kratkoročnog profita.

Ono što je od presudne važnosti za domace investitore je da Narodna banka Srbije već godinama aktivno povećava zlatne rezerve. Samo tokom 2025. godine rezerve su povećane za više od 4 tone, čime je ukupna količina zlata u državnim rezervama dostigla rekordnih oko 52 tone! Još zanimljivije je da Srbija planira da dugoročno gotovo udvostruči svoje zlatne rezerve, sa ciljem da dostigne oko 100 tona zlata u narednim godinama. Centralne banke širom sveta rade isto – kupuju zlato kako bi zaštitile monetarnu stabilnost i diversifikovale svoje rezerve. Kada institucije takvog kalibra povećavaju izloženost zlatu, to je signal koji investitori obično ne ignorišu. Ovo je i više nego jasan znak za investitore gde se kapital sve češće seli i u šta treba ulagati. Najbitnija stvar je da sada možete zarađivati bukvalno iz svoje fotelje. Zahvaljujući modernim trading platformama, danas više nije potrebno posedovati fizičko zlato – dovoljno je trgovati njegovom cenom na tržištu. To znači da investitori iz Srbije mogu potencijalno profitirati i kada cena zlata raste, ali i kada dolazi do kratkoročnih oscilacija na tržištu. U praksi, to otvara mogućnost da globalne krize, koje često negativno utiču na ekonomije, postanu prilika za pametno pozicioniranje na tržištu. Ako ste investitor u Srbiji, pitanje nije da li će biti novih potresa – već kada. A kad tržište postane volatilno, zlato obično reaguje rastom.