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Nemački lanac nameštaja Roller nastavlja sa zatvaranjem pojedinih poslovnica širom zemlje. Nakon nekoliko zatvaranja tokom poslednjih meseci, kompanija je potvrdila da će vrata uskoro zatvoriti i njihova prodavnica u Ofenbahu u saveznoj pokrajini Hesen, objavljeno je na zvaničnom sajtu kompanije.

Na zvaničnoj stranici kupce je dočekalo obaveštenje o rasprodaji zbog skorog zatvaranja objekta:

„Poštovani kupci, zatvaramo ovu poslovnicu i započeli smo sa rasprodajom”, navodi se u poruci, uz najavu značajnih sniženja velikog broja artikala. Prema pisanju nemačkih medija, zatvaranje bi trebalo da stupi na snagu sredinom jula.

Sedmo zatvaranje za manje od godinu dana

Reč je o još jednom u nizu zatvaranja koja su pogodila ovaj poznati lanac. Kako piše Münchner Merkur, ovo je već sedma poslovnica koja se zatvara u periodu kraćem od godinu dana.

Roller je već ugasio prodavnice u sledećim mestima:

Baden-Virtemberg: Rojtlingen, Krajlsajm i Vilingen-Šveningen

Donja Saksonija: Oldenburg

Šlezvig-Holštajn: Husum

Ranije je najavljeno i zatvaranje poslovnice u Augzburgu, dok je dodatnu pažnju privuklo zatvaranje prodavnice u Geri krajem maja ove godine. Nakon ovih poteza, ostaje otvoreno pitanje da li će kompanija nastaviti sa restrukturiranjem mreže i na drugim lokacijama.

Istorija duga više od pola veka

Uprkos zatvaranjima, Roller i dalje ima snažno prisustvo u Nemačkoj. Najveći broj poslovnica nalazi se u saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, gde kompanija posluje na 23 lokacije. Prodavnice su raspoređene u većim gradovima poput Kelna, Diseldorfa, Dortmunda, Esena i Gelzenkirhena, a za sada nema naznaka da bi tamo uskoro moglo doći do novih zatvaranja.

Roller vuče korene još iz 1969. godine, kada je pokrenut sa idejom prodaje nameštaja po pristupačnijim cenama. Od tada je izrastao u jednog od najpoznatijih diskontnih prodavaca nameštaja u Nemačkoj. Danas upravlja sa više od stotinu prodavnica za opremanje doma u Nemačkoj i dodatnim poslovnicama u Luksemburgu, a u ponudi ima više od 10.000 proizvoda, piše magazin Fenix.

Iz menadžmenta navode da su na odluke o zatvaranju uticali izazovni uslovi na tržištu, nužne operativne prilagodbe i slabija kupovna moć. Posebno ističu da se usporavanje potrošnje oseća upravo u segmentu diskontne prodaje, u kojem Roller posluje već decenijama.