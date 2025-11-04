Slušaj vest

Kenai Aviation proglasila je finansijsku insolventnost i obustavila sve operacije, otkazujući sve letove.

Vlasnik kompanije, Džoel Koldvel (Joel Caldwell), izdao je saopštenje u kojem je izrazio duboko žaljenje zbog događaja.

On je napisao:

„Gde neki vide samo putnike, ja vidim povezivanje Aljaščana. Vidim ljude do kojih mi je stalo. Vidim živu, uspešnu aviokompaniju, pune letove, rast i najbolji tim mehaničara, zemaljskog osoblja i pilota s kojima sam ikada imao zadovoljstvo da radim.

Foto: Goran Bogicevic / Alamy / Alamy / Profimedia

Po svim operativnim merilima, Kenai Aviation je uspešan. Ali ipak, mi smo finansijski insolventni.“

Kompanija je osnovana 1959. godine i opsluživala je zajednice na Aljasci.

Džoel je objasnio niz događaja koji su doveli do insolventnosti:

„Krajem 2017. godine sedeo sam za kuhinjskim stolom u Kenaju kada sam dobio poziv od Džima Bilefelda [komesara aerodroma Kenai] da je upravo pred finalizacijom zatvaranja Kenai Aviation-a, ali ako delujem brzo, možemo preuzeti i sačuvati ovu istorijsku aviokompaniju.

Samo nekoliko godina kasnije gledao sam kako naš prvi redovni let poleće.

A onda je došao Covid. Pandemija je uticala na sve nas, ali za većinu ljudi to je samo bolno sećanje.

Za mene, i za Kenai Aviation, Covid je doneo dug koji nismo uspeli da prevaziđemo.

Nošenje tog tereta pojačalo je posledice svake prepreke kroz koju smo morali da prolazimo. Kada je naš avion bio prizemljen zbog održavanja i nismo mogli da opslužujemo Unalaklit ovog leta, to nije samo pogodilo zajednicu koju volim, već nas je i finansijski povredilo.

Foto: Marina Lopičić

King Air je ponovo u funkciji, naši letovi za Ankoridž su puni. Ali danas banka potražuje dug. Moramo odmah da obustavimo sve operacije. Slomljen sam.

Naše operacije možda prestaju, ali vizija se nastavlja.“

Džoel kaže da ne odustaje i da traži investitora koji bi spasao aviokompaniju.

Dodao je:

„Dok danas svi letovi prestaju sa radom, ko zna šta sutra donosi. Teško je prizemljiti viziju.“

Ova vest dolazi nakon što je britanska aviokompanija otpustila stotine radnika, nakon što je otkazala sve letove i ušla u stečajni postupak.

Eastern Airways otpustila je oko 250 zaposlenih, uključujući sve članove kabinskog osoblja, prošlog meseca.

Eastern Airways, koja leti ka destinacijama u Engleskoj i Škotskoj, podnela je zahtev za imenovanje stečajnog upravnika.